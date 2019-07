BATTITI LIVE 2019, GALLIPOLI/ Scaletta e diretta: i Boomdabash infiammano la piazza

BATTITI LIVE 2019 TORNA PROTAGONISTA A GALLIPOLI

Mercoledì 31 luglio, in prima serata su Italia 1, va in onda la quarta tappa del Battiti Live 2019. Sul palco della kermesse musicale dell’estate del Sud Italia ci sarà la bellissima Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. La coppia di conduttori è pronta non solo per presentare tutti i cantanti della serata, ma anche per cantare e ballare insieme al pubblico. La quarta tappa del Battiti Live 2019 va in onda dalla bellissima cornice di Gallipoli, la perla del Salento, meta turistica per eccellenza. Con la coppia di conduttori ci saranno, naturalmente, non solo i ballerini che renderanno ancora più frizzante l’atmosfera, ma anche la webstar e attrice 16enne, Mariasole Pollio che raccoglierà le domande del pubblico per rivolgerle, poi, ai cantanti che, nel corso della serata, si alterneranno sul palco.

SCALETTA CANTANTI BATTITI LIVE 2019 GALLIPOLI

La tappa di Gallipoli del Battiti Live 2019 sarà animata da Emis Killa con la sua “Tijuana”. Seguiranno gli artisti più amati dai giovani come Vegas Jones che si esibiranno con “Puertosol” e “Malibu”. Spazio, poi, a Mondo Marcio con il singolo “Angeli e Demoni”; Baby K con la hit “Playa” e Shade che si esibirà sulle note del nuovo brano “La hit dell’estate”. Il pubblico di Gallipoli, poi, potrà scatenarsi con Mamacita una crew hip hop, reggaeton, R&B che infiammerà la piazza della città salentina. L’atmosfera, poi, diventerà più romantica con Alberto Urso che regalerà al pubblico i brani “Indispensabile” e “Ti lascio andare”, con gli Stadio con “Tu sei l’amore di cui hai bisogno” e con Gigi D’Alessio nel nuovissimo pezzo “Domani vedrai”. Sul palco di Gallipoli saliranno anche artisti pugliesi doc come Dolcenera con la nuova uscita “Amaremare” e i Boomdabash con “Mambo salentino”. Infine, ci saranno anche Nek con “Alza la radio”; Benji & Fede con “Dove e quando”; Achille Lauro con “1969” e “Rolls Royce”; Fred De Palma con “D’estate non vale” e Arianna con il brano “Bella vita”. Come sempre, poi, ci sarà Gabry Ponte che, con la sua consolle, farà ballare tutti.

