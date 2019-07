BATTITI LIVE 2019, VIESTE/ Cantanti e diretta: da Mahmood a Gigi D’Alessio

BATTITI LIVE 2019 A VIESTE: LA MUSICA TORNA PROTAGONISTA SU ITALIA 1

Dopo il grande successo delle scorse edizioni, mercoledì 10 luglio, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con la grande musica di Radionorba. Anche quest’anno, infatti, Mediaset ha deciso di fare un grande regalo ai propri telespettatori trasmettendo la diciannovesima edizione di Battiti Live, la kermesse musicale di Radionorba che, ogni anno, porta in giro per le principali piazze della Puglia, la migliore musica italiana e internazionale. Ancora una volta, padroni di casa saranno Alan Pamieri ed Elisabetta Gregoraci che saranno affiancati dalla giovanissima web star e attrice 15enne, Mariasole Pollio che rivolgerà ai cantanti le domande del pubbico. La prima tappa del Battiti Live 2019 va in scena da piazza Marina Piccola di Vieste (FG). Sul palco c’è anche un corpo di ballo guidato da Federica Posca. Tra i ballerini c’è anche Bryan Ramirez di Amici di Maria De Filippi. Dopo Vieste, Battiti Live 2019 farà tappa a Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio) e Bari (28 luglio).

I CANTANTI DELLA PRIMA TAPPA A VIESTE DEL BATTITI LIVE 2019

Battiti Live, giunto alla diciassettesima edizione, accoglie alcuni dei nomi più importanti della musica italiana ed internazionale. Sul palco di Vieste ci saranno Mahmood vincitore di Sanremo 2019 e secondo posto all’Eurovision 2019; i ragazzi de Il Volo; Gigi D’Alessio, Gué Pequeno; i Boomdabash che, arrivando dal Salento, giocano in casa, Giusy Ferreri interprete di un nuovo tormentone estivo in collaborazione con Takagi & Ketra. E ancora Irama; Elodie e Levante. A Vieste, poi, ci saranno anche i protagonisti della scena hip hop italiana con Mondo Marcio, Fred De Palma con la pop star latina Ana Mena, e il rapper Luchè. I gran finae dea prima tappa de Battiti ive è dedicato a Gabry Ponte, uno dei più importanti deejay itaiani e che sarà presente in ogni tappa.

TUTTO IL CAST ARTISTICO DI BATTITI LIVE 2019

Il cast del Battiti Live 2019 è davvero ricchissimo. Nel corso delle cinque tappe di cui l’ultima avrà come location Bari, saranno davvero tanti i cantanti che si alterneranno sul palco per far cantare e divertire tutto il pubblico che riempirà alcune delle più belle piazze della Puglia. I cast è formato dai seguenti nomi: Alessandra Amoroso, Mahmmod, LP, Il Volo, Achille Lauro, i Boomdabash, Fabrizio Moro, Anastasio, Federica Carta e Shade, Francesco Renga, Irama, Loredana Bertè, Maneskin, Takagi&Ketra, Giusy Ferreri, Gue Pequeno, Gigi D’Alessio, Elettra Lamborghini, Anna Tatangelo, Baby K, Luca Carboni, Rocco Hunt, gli Stadio, Paola Turci, Max Pezzali, Ofenbach, Nek, Giant Rooks, Dolcenera, Cristiano Malgioglio, Tiromancino, Le Vibrazioni, J-Ax, Tormento, Annalisa, Clementino, Bianca Atzei, Jake La Furia, Modà, Levante, Emis Killa, Francesco Gabbani, Enrico Nigiotti, Sergio Sylvestre, da Amici il vincitore Alberto Urso e Giordana Angi, The Kolors, Elodie, Benji&Fede, Mondo Marcio, Dark Polo Gang, Chadia Rodriguez, Luchè, Fred De Palma con Ana Mena, Vegas Jones, Mr Rain & M. Attili, Aiello, Emma Muscat & Biondo, Mamasita a cui si aggiunge Gabry Ponte, presenza fissa.



