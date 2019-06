Battiti Live 2019, Vieste/ Scaletta e cantanti: da Il volo a Mahmood fino a D’Alessio

BATTITI LIVE 2019, PRIMA TAPPA VIESTE

Domenica 30 giugno, direttamente da Vieste, parte ufficialmente l’edizione 2019 di Battiti Live. La famosa kermesse musicale di Radionorba è pronta ad infiammare le piazze di alcune delle città più belle della Puglia. A condurre la 17esima edizione sarà, ancora una vota, la collaudatissima coppia formata da Elisabetta e Gregoraci e Alan Palmieri che saranno coadiuvati dalla webstar e attrice 15enne Mariasole Pollio che raccoglierà le impressioni del pubbico e potrà rivolgere domande direttamente ai cantanti. Il grande show musicale dell’estate del Sud partirà dalla suggestiva piazza Marina Piccola di Vieste e sarà trasmesso da Italia 1, in prima serata, dal prossimo 10 luglio. Sul palco ci sarà anche un fornito corpo di ballo guidato da Federica Posca e che avrà tra i ballerini anche Bryan Ramirez di Amici di Maria De Filippi. Dopo Vieste, Battiti Live 2019 farà tappa a Brindisi (7 luglio), Trani (14 luglio), Gallipoli (21 luglio) e Bari (28 luglio).

I CANTANTI PRESENTI A VIESTE PER LA PRIMA TAPPA DEL BATTITI LIVE 2019

Numerosissimo il cast di Battiti Live 2019 che, per tutto il mese di luglio, regalerà serate di grande musica al pubblico pugliese di Radionorba. Sul palco della prima tappa di Vieste ci saranno grandi nomi che accontenteranno i gusti sia delle persone più adulte con la presenza di Gigi D’Alessio sia dei fan più giovani portando sul palco alcuni dei nomi più apprezzati dell’ultima generazione come Irama e Mahmood. Spazio, poi, anche alla sensualità con la bellissima Elodie. I cantanti della prima tappa di Vieste della 17esima edizione del Battiti Live, dunque, sono: Mahmood, Il Volo, Gigi D’Alessio, Gué Pequeno, Boomdabash, Giusy Ferreri con Takagi & Ketra, Irama, Elodie, Levante, Mondo Marcio, Fred De Palma con Ana Mena, Luchè e Gabry Ponte.

ELISABETTA GREGORACI PRESENTA BATTITI LIVE

Elisabetta Gregoraci non nasconde la gioia e l’emozione che sta provando prima di tornare a calcare il palco del Battiti Live. Uno show che ha conquistato il cuore della showgirl come ha confermato lei stessa durante la presentazione della 17esima edizione. «Anche per me è un onore poter essere anche quest’anno al fianco di Alan sul palco di Battiti – afferma Elisabetta Gregoraci come scrive Tv Sorrisi e Canzoni – É uno show che mi ha conquistata sin dalla prima edizione. Un’emozione che cresce tappa per tappa, il calore del pubblico che ti travolge fino a lasciarti senza fiato, quei ‘battiti’ che scaldano il cuore e consentono a tutti noi, conduttori, artisti, staff e pubblico, in piazza e a casa, di vivere cinque splendide serate pensando solo a divertirci e ad ascoltare dell’ottima musica. Sarà un’altra estate fantastica, ne sono certa».



