BATTITI LIVE 2020 OTRANTO/ Diretta, scaletta cantanti: da Elodie a Elettra Lamborghini

ANTICIPAZIONI BATTITI LIVE 2020: PRIMA PUNTATA A OTRANTO

Lunedì 27 luglio, in prima serata, Italia 1 trasmette la prima puntata del Battiti Live 2020, promossa da Radionorba e Vodafone. Per il terzo anno consecutivo, al timone dello show musicale più amato dell’estate italiana del Sud ci sono ancora Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Quella di questa sera è la prima di cinque puntate registrate tutte nella splendida cornice di Otranto, una delle tante perle della Puglia. Diversamente dalle scorse edizioni, quest’anno, Battiti Live non potrà spostarsi in tutte le città della Puglia a causa dell’emergenza coronavirus. Allo show ha potuto assistere solo un ristretto numero di persone. Tuttavia, Se Otranto rappresenta il palco principale di Battiti Live 2020, altre città pugliesi ospiteranno le esibizioni on the road di alcuni artisti. Le città delle performance on the road, nel dettaglio, sono: Alberobello, Altamura, Andria, Bari, Brindisi, Castellana Grotte, Foggia, Gallipoli, Lecce, Mesagne, Molfetta, Ostuni, Taranto, Trani e Vieste. A raccogliere le domande dei fans, invece, in giro per Giovinazzo, Manfredonia, Mola di Bari, Monopoli e Porto Cesareo ci sarà ancora la bellissima e Nravissima Maria Sole Pollio.

LE ESIBIZIONI ON THE ROAD

Location suggestive, intime, mozzafiato e assolutamente spettacolari sparse in tutta la Puglia accolgono alcuni dei più grandi nomi della musica italiana che hanno accettato di tornare sul palco di Battiti Live 2020 n quella che è il primo appuntamento live della musica italiana in quest’estate 2020 post Covid 19. Questa sera, oltre alle varie esibizioni dei cantanti che saliranno sul palco allestito a Otranto, ci saranno tre esibizioni on the road. La prima sarà quella di Piero Pelù che si esibirà da Castel del Monte con Gigante, il brano che ha portato al Festival di Sanremo 2020. La seconda esibizione on the road sarà quella di Gigi D’Alessio dal porto di Molfetta con un medley dei suoi successi. Infine, l’ultima esibizione itinerante sarà quella di Fabrizio Moro che si esibirà dalla suggestiva location della Grotte di Castellana con Portami Via.

LA SCALETTA BATTITI LIVE 2020 OTRANTO

Grandi nomi sul palco della prima puntata del Battiti Live 2020. Ecco la scaletta: Alessandro Amoroso e Boomdabash, Irama, Takagi&Ketra, Elodie, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini, Diodato, Rocco Hunt, Ana Mena, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari, Fred De Palma, Dotan, Gigi D’Alessio, Annalisa, Gaia, Fabrizio Moro, Francesco Renga, Aiello. La puntata andrà in onda su Italia 1 a partire dalle 21.20 circa. E’ possibile seguire anche la diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA