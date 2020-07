Battiti Live 2020 Otranto/ Renga e Pinguini Tattici incantano nella prima puntata “adattata”

Non è stato il solito Battiti Live. O meglio non è stato quello a cui eravamo abituati. E non poteva essere diversamente, visto che nell’estate della convivenza col Coronavirus hanno logicamente prevalso esigenze di sicurezza. In un certo senso si potrebbe quindi definire miracolosa la ripartenza di Battiti Live, la ripartenza della musica che in realtà non si è mai fermata. Così nella splendida cornice del Castello Aragonese di Otranto, la nuova edizione di Battiti ha preso il via con artisti di prestigio ed una scaletta succulenta. Numerosi ospiti, cantanti e graditi ritorni si sono alternati nella prima puntata. Alla conduzione la coppia delle meraviglie formata da Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci, ovviamente al settimo cielo per aver ripreso il timone della kermesse pugliese. Entusiasmo anche da parte dei cantanti che hanno calcato il palco. A cominciare da Alessandra Amoroso, i Boomdabash, Irama, Elodie, Diodato, Giusy Ferreri, fino ad Elettra Lamborghini e molti altri.

Battiti Live 2020, i top della prima puntata

Effervescente, come sempre, la regina del twerk Elettra Lamborghini. La futura sposa Afrojack non nasconde la sua sensualità nella prima puntata di Battiti Live 2020 e concede movenze sexy con la sua ‘Musica e resto Scompare’. Pollice in sù per la vincitrice di Amici, Gaia, oltre a Francesco Renga, Piero Pelù, Fabrizio Moro e i Pinguini Tattici Nucleari. In tanti hanno colto l’occasione per lanciare messaggi di ottimismo e fiducia per il futuro, ricordando la dolorosa fase del lockdown, ma anche come questa sia rivelata un trampolino di crescita sia umano che professionale. E’ il caso di Annalisa che ha fatto capire di aver lavorato intensamente durante la quarantena e di avere molte novità artistiche da svelare. Insomma nella prima puntata di Battiti Live 2020 non sono mancate le emozioni. Tutto merito della musica…



