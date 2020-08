BATTITI LIVE 2020 OTRANTO/ Scaletta e diretta: da Fedez a Ermal Meta e Bugo

BATTITI LIVE 2020 SECONDA TAPPA SBARCA A OTRANTO

Battiti Live 2020, dopo il successo ottenuto con la prima puntata che ha incollato davanti ai teleschermi 1.611.000 spettatori con il 9.5%, torna in onda oggi, lunedì 3 agosto, in prima serata su Italia 1, con la seconda puntata della kermesse musicale estiva del Sud Italia. Dallo splendido scenario del castello di Otranto, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con uno splendido abito lungo azzurro come il mare della Puglia, tornano per regalare ai telespettatori una serata all’insegna della grande musica italiana e non solo. A raccontare le impressioni dei fans ci sarà, come sempre, la bellissima ed energica Mariasole Pollio che, direttamente dalla località turistica di Monopoli, metterà in contatto gli artisti del main stage di Otranto con i fans presenti al suo fianco. Anche questa sera non mancherà il corpo di ballo che renderà l’atmosfera ancora più suggestiva.

LE ESIBIZIONI ON THE ROAD

La novità di Battiti Live 2020 è rappresentata dalle esibizioni on the road degli artisti. Non potendo essere presenti in tutte le piazze della Puglia come avveniva nelle precedenti edizioni, l’organizzazione della kermesse musicale ha pensato di coinvolgere molte città che, ogni settimana, ospitano le esibizioni degli artisti. Dopo Castel Del Monte che ha ospitato Piero Pelù, Molfetta dove si è esibito Gigi D’Alessio e le Grotte di Castellana dove è andata in scena l’esibione di Fabrizio Moro durante la prima puntata, questa sera, le città coinvolte saranno Mesagne con il castello dove si esibiranno Alessandra Amoroso e i Boomdabash, Foggia con la villa comunale che ospiterà Rocco Hunt e Vieste dove si esibirà Francesco Renga dal suggestivo trabucco.

LA SCALETTA BATTITI LIVE 2020

Grandi artisti per la seconda serata del Battiti Live 2020. Ad aprire l’appuntamento sarà Fedez che farà ballare i presenti ad Otranto sulle note di “Bimbi per strada” per poi duettare con Cara sulle note de “Le feste di Pablo”. Tornerà sul palco di Otranto anche la bellissima Annalisa e ci sarà spazio anche per Bugo che duetterà con Ermal Meta sul brano “Mi manca”. Ecco la scaletta completa: Fedez, Cara, The Kolors, Baby K, Annalisa, Fred De Palma, Nek, Piero Pelù, Anna, Bugo, Ermal Meta, Shade e Mr Rain. Tra un’esibizione e l’altra, poi, ci sarà spazio per le performance on the road.



