Battiti Live 2020, pagelle ultima tappa/ Gabbani, che tris! Gabry Ponte show

“Non è stato facile ma è stato bellissimo”, parole di Elisabetta Gregoraci nell’ultima tappa di Battiti Live 2020. Anche lei, come Alan Palmieri, è stata una grande protagonista di questa splendida stagione di musica targata Radio Norba. Allora partiamo proprio dalla coppia di conduttori per il pagellone di fine estate, coi voti ai protagonisti del programma. Questo format non sarebbe stato lo stesso senza di loro: genuini, simpatici e capaci (voto 8). Il vero valore aggiunto sono i protagonisti di Battiti, di tendenza come Baby K e Irama (voto 7), ma anche in grado di sfornare triplette straordinarie. E’ il caso di Francesco Gabbani, che apprezziamo sempre di più, puntata dopo puntata. ‘Tra le granite e la granate’, ‘Viceversa’, ‘Il Sudore ci Appiccica’ sono i tre grandi successi che il cantante toscano ha riproposto con grande entusiasmo sul palco (voto 8).

Battiti Live 2020, i voti e le pagelle dell’ultima puntata ad Otranto

In collegamento con Otranto anche Nek, che con la sua ‘Perdonare’ tra la gente ha regalato un momento di magia a Battiti Live (7). Anna Tatangelo poco convincente in ‘Guapo’ con Geolier, anche se lei è certa che sia l’inizio di una grande collaborazione. Gli occhi ringraziano quando la vediamo sul palco, ma per convincerci – musicalmente parlando – serve qualcosa in più (5,5). Momento nostalgia con Francesco Sarcina e Le Vibrazioni, che fanno battere i cuori dei fan di vecchia data con il brano ‘Vieni da Me’ (6). Alberto Urso, nonostante l’infortunio, ha energia da vendere e con la sua nuova versione di ‘Quando, Quando, Quando’ strappa almeno una sufficienza (6).

Battiti Live 2020, pagelle finali: Elodie una sicurezza, Fedez non sbaglia

Elodie è uno dei volti e delle presenze più piacevoli di questo Battiti Live 2020. Che sia ‘Il Ciclone’, ‘Andromeda’ o ‘Guaranà’, la cantante fa sempre centro col suo carisma (8). Il ritorno di Fedez lascia il segno con ‘Bimbi per Strada’ (voto 7), mentre Giusy Ferreri col suo medley profuma di minestra riscaldata (voto 5). Elettra Lamborghini, visibilmente dimagrita, torna all’antico nell’ultima puntata e ci lascia senza la sua ‘Musica e resto Scompare’ (5). Shade, Random, Chadia Rodriguez e Federica Carta non passano inosservati, ma il finale è tutto di Gabry Ponte in consolle. Con ‘Felicità’ remix di Al Bano, la chiusura è una grande festa (7,5). Speriamo che sia di buon auspicio per la prossima edizione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA