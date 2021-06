Battiti Live 2021/ Cantanti, tappe e quando inizia: da Fedez ad Elettra Lamborghini

Anticipazioni Battiti live 2021: tutte le novità sulla nuova edizione

Battiti Live sta per tornare con l’edizione 2021. La kermesse musicale di Radionorba, più attesa dell’estate, per il secondo anno consecutivo, andrà in onda dal Castello Aragonese di Otranto. Come lo scorso anno, anche quest’anno torneranno le esibizioni on the road da 15 città della Puglia ovvero Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo e poi ancora Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce. Lo show sarà condotto, ancora una volta, da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Lo show sarà trasmesso in diretta su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba il 25, 27 e 29 giugno, 1 e 3 luglio. Il sesto appuntamento sarà dedicato ad una compilation con tutte le esibizioni più belle. Battiti Live 2021, poi, da metà luglio, sarà trasmesso anche su Italia 1 e in replica su Mediaset Extra e Italia 2.

Il cantanti di Battiti live 2021

Grandi nomi della musica italiana e internazionale sono pronti a salire sul palco di Battiti Live 2021. Ecco i nomi che, in ordine sparso, si esibiranno nel corso delle quinte serate della kermesse musicale di Radionorba: Fedez con Orietta Berti, Emma Marrone con Loredana Bertè, J-Ax con Jake la Furia, Boomdabash con Baby K, Takagi & Ketra con Giusy Ferreri, Nina Zilli con Clementino, Rocco Hunt con Ana Mena, Noemi con Carl Brave, Nek, Fred De Palma, Annalisa, Irama, Alessandra Amoroso, Ermal Meta, Mahmood, Sangiovanni, Gazzelle, Francesca Michielin, Capo Plaza, Elettra Lamborghini, Colapesce Dimartino, Anna Tatangelo, The Kolors, Coma Cose, Gaudiano, Rkomi, Mara Sattei, Lorenzo Fragola, Federico Rossi, Deddy, Shade, Aka7even, Sottotono, Gaia, La Rappresentante di Lista, Boro Boro con Cara, Gio Evan, Jasmine, Tancredi, Mr. Rain, Gigi D’Alessio, Michele Bravi, Il Tre, Aiello, Ernia, Braco con Luna, Icon 808 con Didi e Siciliano, Shiva, Emma Muscat, Astol, Pinguini Tattici Nucleari, Cedraux, Arisa, Vhelade, Enula, Malika Ayane, Lil Jolie.

Non mancheranno i grandi nomi internazionali come Bob Sinclar, Purple Disco Machine, Sophie and the Giants, Alice Merton, Topic, Joel Corry, Alvaro Soler e Oscar Anton. Ci dovrebbero essere anche ulteriori sorprese come i Maneskin, annunciati da Elisabetta Gregoraci nel corso dell’intervista rilasciata al Punto Z di Tommaso Zorzi.

Tommaso Stanziani nel corpo di ballo di Battiti live 2021

Nel corpo di ballo di Battiti Live 2021 ci saranno anche l’ex allievo di Amici, Tommaso Stanziani e Christian Roberto, attore e ballerino, protagonista del film “Sulla stessa onda” su Netflix. “Radio Norba e Battiti per me sono ormai famiglia, questa è la mia quinta edizione. Siamo un gruppo fortissimo e vogliamo che sia una festa, vogliamo divertirci e divertire, faremo in modo che gli italiani trascorrano sei meravigliose serate di musica. Non vediamo l’ora di cominciare”, ha detto in conferenza stampa Elisabetta Gregoraci, pronta a vivere un’altra estate piena di musica. “Abbiamo una gran voglia di incontrare la nostra gente e i nostri artisti preferiti”, ha aggiunto Alan Palmieri. “Anche quest’estate grazie al lavoro di tutta la squadra di Battiti faremo battere il cuore della musica. Avremo i migliori, i cantanti e i gruppi che tutti vogliamo ascoltare”.

