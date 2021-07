Battiti Live 2021, diretta streaming e replica 1a puntata/ Ecco come seguire lo show

Parte oggi, 13 luglio, su Italia 1 la nuova edizione di Battiti Live. Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri danno il via anche quest’anno all’evento dell’estate che, come sempre, si fa in Puglia, partendo dal Castello Aragonese di Otranto. Ma quali sono i modi per seguire Battiti Live 2021? Il primo è accendere la Tv e sintonizzarsi su Italia 1, dove lo spettacolo è appena iniziato. Tuttavia è possibile seguire il concerto anche in streaming grazie alla piattaforma Mediaset Infinity. Inoltre è possibile seguire la kermesse musicale anche su Radio Norba, Radio Norba Tv e Telenorba. Ricordiamo che Battiti Live su Rai 1 non è in diretta: le registrazioni si sono concluse pochi giorni fa e andranno in onda per le prossime settimane, ogni martedì.

Battiti Live 2021, le tappe e le repliche

Sarà possibile rivedere in replica ogni puntata di Battiti Live 2021 su La5 e Mediaset Extra rispettivamente ogni giovedì, dal 15 luglio, alle 21.10 e ogni sabato in seconda serata. Quella di Otranto è la prima tappa di Battiti Live 2021. Va ricordato che in collegamento ci saranno altre 15 città pugliesi. Si tratta infatti di 15 esibizioni “on the road” in altrettante location pugliesi, alcune televisivamente inedite. Troveremo: Polignano a Mare, Vieste, Barletta, Grottaglie, Santa Maria di Leuca, Martina Franca, Gallipoli, Gravina in Puglia, Fasano, Giovinazzo, Taranto, Bari, Brindisi, Foggia e Lecce.

