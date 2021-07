Battiti Live 2021 pagelle 1^puntata/ Nek si ricicla come pochi! Annalisa live potente

Il cuore della musica torna a pulsare su Italia 1 per Battiti Live 2021. Tanti ospiti nella prima puntata registrata ad Otranto, dove un pubblico caliente ha fatto sentire i protagonisti a casa. E allora riavvolgiamo il nastro della serata, coi momenti top della prima puntata, le pagelle e i voti ai cantanti. Cominciamo dall’energica apertura di Fedez e Francesca Michelin, scatenati sul palco con un medley che parte da Cigno Nero fino ad oggi. Una coppia ben assortita, musicalmente inseparabile. Voto 7. Non sarebbe estate senza la hit di Baby K e Boomdabash: anche loro fanno il pieno di consensi con Mohicani, con un disco d’oro che dice tutto circa il gradimento del pubblico. Voto 7. Anche Nek rientra di diritto nei momenti “top” della prima puntata, con la sua ‘Estate Normale’ che diventa simbolo e speranza di ripartenza. Voto 8.

Battiti live 2021, pagelle prima puntata: i voti ai protagonisti

Giusy Ferreri e Takagi & Ketra fanno venire una gran voglia di ballare, indipendentemente dalla canzone. Forse, però, sarebbe anche l’ora di variare un po’ il repertorio. La monotonia alla lunga annoia: voto 5. Chi invece non annoia mai è Annalisa. Dal vivo è ancora più potente, peccato che il suo medley voli via nel battito di un ciglio. Voto 8. Tra luci e ombre, invece, gli ex talenti di Amici. Sangiovanni e Deddy hanno tutte le carte in regole per sfondare e compiere un ulteriore salto di qualità. I loro pezzi sono più che orecchiabili, soprattutto ‘Zero passi’ di Deddy, ma ben presto dovranno provare ad andare oltre. Ci riusciranno? Voto 7, con fiducia. Piacevole anche risentire i Coma Cose (voto 6), con Fiamme negli Occhi, il brano portato al Festival di Sanremo. Irama, ormai, ha una sua identità ben precisa e con La Genesi del tuo colore riesce ad esprimerla a pieno (7). Solo un 6 a Federico Rossi, malgrado il duetto con Annalisa. Un voto in più, invece, al ‘Sorriso Grande’ di Alessandra Amoroso (7), ormai una garanzia per Battiti Live 2021.

