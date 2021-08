Battiti Live 2021: pagelle 5^ e ultima puntata/ Tancredi esagera, si loda da solo e..

Battiti Live 2021 chiude definitivamente i battenti per questa stagione e per noi arriva il momento di fare il punto con le consuete pagelle. La quinta ed ultima puntata del programma vede in scaletta i principali protagonisti di quest’edizione. Partiamo dall’alto verso il basso, musicalmente parlando. Orietta Berti e Fedez si confermano i protagonisti di quest’estate musicale, con il brano Mille che impazza in radio e che fa vibrare anche la Puglia nella bellissima esibizione on the road. Come strana coppia può dare ancora tanto. Voto 8. Bene anche J-Ax con Jake la Furia in Salsa, ma lo ‘zio J-Ax’ va alla grande anche senza il suo compagno di palco. Ci piace l’operazione nostalgia con Maria Salvador. Voto 7. Apprezzabile l’energia di The Kolors, sempre avvolgenti e tambureggianti. Unico limite? Cabriolet Panorama, forse, appare già superata. Voto 7. Pollice in su anche per Ana Mena con Rocco Hunt, forse più per il look audace di lei che per la hit portata ad Otranto. Voto 6,5.

Battiti Live 2021, pagelle quinta e ultima puntata: top e flop della serata

L’ex di Amici, Tancredi, porta una ventata di freschezza ed entusiasmo a Battiti Live 2021 con la sua Las Vegas. Tiene il palco come pochi, ma eccede nell’autoelogio. Di strada deve ancora percorrerne parecchia. Eppure lui, ormai, si sente arrivato. Voto 6,5. Siparietto simpatico con Oscar Anton, che manda in tilt le fan quando si toglie la giacca e resta in canotta. La sua doppietta musicale non ci dispiace, ma poco ritmo e poca energia nella serata finale di Battiti. Non il mood giusto, diciamo. Voto 6. Scendiamo a 5, invece, con Muscat e Astol, i Cedraux e Anna Tatangelo. Quest’ultima, probabilmente, meriterebbe un voto ancora un po’ più basso, ma le dobbiamo riconoscere la capacità di catalizzare le attenzioni sul palco. E non è poco. Voto 5 anche a Gaia, ormai monotematica, con i suoi soliti pezzi già ascoltati all’infinito come Chega. Ha qualità ma deve provare ad evolversi, anche da un punto di vista quantitativo.

