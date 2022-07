Battiti Live 2022, Bari/ Diretta e scaletta 12 luglio su Italia 1: cantanti sul palco

Battiti Live 2022, la seconda serata di Bari su Italia 1

Dopo il successo della prima puntata, arriva un nuovo appuntamento con Radio Norba Cornetto Battiti Live, lo storico programma musicale di Italia 1 condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci. Questa sera, martedì 12 luglio, alle 21.15 su Italia 1 va in onda il secondo appuntamento con Battiti Live 2022 con la seconda e ultima tappa da Bari (registrata lo scorso sabato 18 giugno). Lunedì scorso la prima puntata ha intrattenuto 1.521.000 spettatori con il 12.3% (presentazione 7 minuti: 1.160.000 – 7.5%). Anche questa sera gli artisti più noti della musica nazionale canteranno le loro hit sul lungomare Imperatore Augusto di Bari. Come sempre Mariasole Pollio avrà il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente. I prossimi appuntamenti si terranno a Gallipoli e Trani.

Battiti Live 2022, la scaletta della puntata del 12 luglio

Stasera alle 21.15 su Italia 1 andrà in onda la seconda tappa del Battiti Live 2022 di Bari, registrata lo scorso sabato 18 giugno. Sul palco di Bari saliranno Sangiovanni che canterà “Farfalle” e “Scossa” oltre a “Tilt” insieme a Mecna&Coco, Alessandra Amoroso, i Pinguini Tattici Nucleari, Rhove, Achille Lauro proporrà un medley dei suoi successi tra cui “Rolls Royce” a “16 marzo”, Baby K, Alex (protagonista di Amici 21), Fred De Palma, Coez, Federico Rossi con la sua “Le Mans”, Vegas Jones, Nika Paris, Room 9, Francesco Renga, Hal Quarter, Boro Boro e Gabry Ponte. Protagonisti delle esibizioni on the road saranno: Tommaso Paradiso da Manduria e Albe (protagonista di Amici 21) da Vieste. La regia di Battiti Live 2022 è affidata a Luigi Antonini.

Battiti Live 2022, dove e come vederlo in diretta streaming

Dopo due edizioni che, causa pandemia da Covid-19, sono andate in onda dal Castello Aragonese di Otranto, Battiti Live 2022 è tornato nella sua formula originale, con un tour in alcune delle più belle città della Puglia. “Sarà un concerto molto bello per la presenza di tanti artisti e le immagini della nostra città saranno trasmesse in tutta Italia. Sono stati anche eventi come questi a far diventare Bari una città turistica”, ha detto il sindaco di Bari, Antonio Decaro, attraverso una diretta Facebook poco prima dell’evento musicale. L’hashtag ufficiale per seguire Battiti Live 2022 sui social è #battitilive. I cinque appuntamenti con lo show sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.

