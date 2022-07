Battiti Live 2022, Bari/ La scaletta e diretta 5 luglio: i cantanti sul palco

Battiti Live 2022, la prima serata di Bari su Italia 1

Questa sera, martedì 5 luglio, su Italia 1 va in onda la prima puntata stagionale di Battiti Live 2022. Dopo due edizioni che, causa pandemia da Covid-19, sono andate in onda dal Castello Aragonese di Otranto torna nella sua formula originale, con un tour in alcune delle più belle città della Puglia: Bari, Trani e Gallipoli. Durante le serate alcuni artisti suoneranno e canteranno in collegamento da altre città, tra cui Otranto e Manduria. Le prime due date si sono tenute a Bari venerdì 17 e sabato 18 giugno; a Gallipoli i concerti di sabato 2 e domenica 3 luglio; a Trani la data finale, prevista per domenica 10 luglio. Alla conduzione del Radio Norba Cornetto Battiti Live ritroviamo Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, a loro si aggiunge Mariasole Pollio, che ha il compito di raccogliere le impressioni e le emozioni del folto pubblico delle piazze.

Elisabetta Gregoraci, gaffe a Battiti Live 2022/ Alvaro Soler diventa "Alvaro Soleil"

Battiti Live 2022, la scaletta della puntata del 5 luglio

Stasera alle 21.15 su Italia 1 andrà in onda la prima tappa del Battiti Live 2022 di Bari, registrata lo scorso venerdì 17 giugno. Sul palco di Bari saliranno Fedez con Tananai e Mara Sattei per cantare “La dolce vita”. Il marito di Chiara Ferragni proporrà anche il suo successo “Bimbi per strada”. Francesco Gabbani si esibirà con alcuni dei suoi successi tra cui “Occidentali’s Karma”. Sul palco anche il vincitore dell’’ultima edizione di Amici, Luigi Strangis. Preseti anche i The Kolors, Rocco Hunt ed Elettra Lamborghini con “Caramello” e il giovanissimo Matteo Romano. Il pubblico ascolterà le hit dell’estate: “Bolero” di Baby K e Mika, “Extasi” di Fred De Palma, “Tropicana” dei Boomdabash con Annalisa. Nel cast anche i Pinguini Battiti Nucleari, Gabry Ponte, Aka7even, Coez, Boro Boro, Mr Rain e Alfa.

Come vedere Battiti live 2022 Gallipoli in Tv e streaming video/ Il live di oggi 2 Luglio 2022

Battiti Live 2022, dove e come vederlo in diretta streaming

Protagonisti delle esibizioni on the road saranno La rappresentante di Lista da Ceglie Messapica e Noemi da Cisternino. Anche i due conduttori di Battiti live 2022, Alan ed Elisabetta, hanno presentato “Kalispera” il loro singolo per l’estate 2022: “Kalispera, come il titolo del brano che io ed Elisabetta canteremo sul palco e che fa parte della compilation di Battiti è un bell’augurio, per passare una buona serata tutti insieme, con tanta bella musica e in una città straordinaria”, ha raccontato Alan Palmieri in conferenza stampa. L’hashtag ufficiale per seguire Battili Live 2022 sui social è #battitilive. I cinque appuntamenti con lo show sono visibili anche in streaming – in diretta e on demand – sulla piattaforma Mediaset Play.

LEGGI ANCHE:

Luigi Strangis/ Dopo Battiti Live il primo tour, ma i fan chiedono nuove date

© RIPRODUZIONE RISERVATA