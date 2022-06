Battiti live 2022, date e cantanti/ LDA e Luigi Strangis confermati nel cast, dopo Amici 21!

Battiti live torna a intrattenere con LDA ed altri, ecco quando e come: le anticipazioni tv di Radio Norba

Battiti live torna ad intrattenere gli appassionati fruitori di musica con il viaggio itinerante nel cuore degli artisti e le canzoni più amati, che riparte ufficialmente con un tour a ingresso gratuito il 17 e 18 giugno a Bari, il 2 e 3 luglio a Gallipoli e il 10 luglio a Trani. La musica, quindi, ricomincia a battere dal vivo, dopo anni segnati dalla pandemia di Coronavirus, e in queste ore Radio Norba via Instagram ha ufficializzato il cast delle date di Battiti live appena annunciate. Tra gli altri ospiti speciali del viaggio nel cuore della musica, attesissimi sono gli ex Amici 21, Luigi Strangis vincitore finale del talent, la finalista Sissi (Silvia Cesana) e LDA (Luca D’Alessio), il quale è da molti considerato il vincitore morale del talent prodotto e condotto da Maria De Filippi. Prima di quest’ultimi erano strati annunciati Albe e Alex, anche quest’ultimi reduci da Amici 21.

Dopo essersi imposto come l’allievo dei record ad Amici 21, per il disco d’oro e il disco di platino raggiunti nel minor tempo nella storia di Amici con un singolo, Quello che fa male, il record di stream per il singolo Quello che fa male (che segna oltre 21 milioni di ascolti su Spotify Italia), il figlio di Gigi D’Alessio, Luca D’Alessio in arte LDA quindi riesce a confermarsi in queste ore anche nella line-up di Battiti live, nonostante a differenza di Albe (Alberto La Malfa), Luigi Strangis, Sissi (Silvia Cesana), Alex (Alessandro Rina), non sia stato qualificato come finalista al talent conclusosi da poco.

Gli altri ospiti di Battili live, in vista dell’estate 2022

Come anticipato in queste ore da Radio Norba, attraverso una serie di post condivisi su Instagram, oltre agli ex Amici 21 vi saranno anche tanti altri ospiti speciali, che presenteranno sul palco dell’evento i loro successi in musica, tra cui anche degli ex Amici 20, come Aka7even, Deddy e Tancredi. Presenzieranno inoltre: Achille Lauro, Aiello, Alessandra Amoroso, Alfa, Alvaro Soler, Ana Mena, Andrea Damante, Anna, Annalisa, Baby K. E ancora: Berna, Bianca Atzei, Big Boy, Bob Sinclar, Boomdabash, Boro Boro, Caffelatte, Carl Brave, Cedraux, Coez. Non mancano nella line-up neanche Cristiano Malgioglio Dani Faiv, Dargen D’Amico, Darin, Dolcenera, Elettra Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Erwin, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Fedez, Follya.

Tra gli altri artisti, poi: Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126, Fred De Palma, Gabry Ponte, Gemelli Diversi , Giordana Angi, Hal Quartièr, Hansel Delgado, Il volo, Irama, Kayma, La rappresentante di lista, Lazza, le vibrazioni, Lola Indigo, Loredana Bertè. Last but not least: Luché, Luigi Strangis, Madame, Malika Ayane, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Romano, Max Gazzé Mecna& Coco, Michele Bravi, Mr.Rain, Myss Keta, Nika Paris, Noemi, Pinguini Tattici nucleari, Raf, Rettore, Rhove, Riki, Rkomi, Rocco Hunt, Room9, Sangiovanni, Shade, Tananai, Tancredi, The Kolors, Tommaso Paradiso, Topic, Vegas Jones .













