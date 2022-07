Battiti Live 2022 diretta streaming e tv/ Come vedere la prima tappa da Bari…

Battiti Live 2022 al via questa sera in tv e in streaming

L’estate musicale di Italia 1 si chiama Battiti Live 2022. L’evento musicale di Radio Norba che, da anni, fa compagnia al pubblico della Puglia, da alcune stagioni, è approdato anche su Italia 1 che, a partire da questa sera, ogni martedì, trasmetterà l’intero evento fino alla tappa conclusiva di Trani. Sul palco, naturalmente, ci sarà la collaudata coppia formata da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri. Con loro, poi, immancabile la presenza di Mariasole Pollio, pronta a raccogliere le domande dei fan in piazza da girare agli artisti sul palco.

Come per tutti i programmi Mediaset, anche Battiti Live 2022 può essere seguito in diversi modi. La diretta televisiva, a partire dalle 21.30, è garantita naturalmente da Italia 1. Tuttavia, chi non ha la possibilità di seguire la prima tappa del Battiti Live in tv, può utilizzare le modalità per vederla in streaming.

Come vedere in streaming la prima tappa del Battiti Live 2022

A garantire la diretta streaming del Battiti Live 2022 è Mediaset Play che permette di seguire l’evento, sia tramite il sito che l’App disponibile per tutti i dispositivi, contemporaneamente alla diretta televisiva. Tuttavia, attraverso la funzione restart è possibile recuperare parti dell’evento che non sono state viste ricominciando dall’inizio.

Mediaset Play, inoltre, garantisce anche la possibilità di vedere una singole esibizione e di poter rivivere le emozioni del vostro artista preferito che avete voglia di rivedere. Attraverso Mediaset Play, dunque, non perderete assolutamente nulla del Battiti Live 2022.

