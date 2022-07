Battiti Live 2022, Gallipoli/ Diretta e scaletta: da Rkomi a Elodie fino a Tananai

Battiti Live 2022, Gallipoli: anticipazioni e diretta 26 luglio

Martedì 26 luglio, in prima serata su Italia 1, torna il grande appuntamento con la musica del Battiti Live 2022. Lo show itinerante della Puglia e trasmesso, fino a qualche anno fa solo da Radionorba e Telenorba, da diverse stagioni, è diventato un appuntamento fisso anche per i telespettatori di Italia 1. Dopo il successo degli scorsi anni, Battiti Live 2022 è tornato ad essere nuovamente trasmesso sul canale Mediaset generalmente dedicato ai programmi più leggeri e freschi occupando la prima serata di tutti i martedì di luglio.

Sissi, Amici/ Con Dario è amore vero e quella fake news sull'essere "incinta"...

Oggi, così, a partire dalle 21.25, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, torneranno sul palco per presentare tutti i cantanti in scaletta, ma anche le esibizioni on the road che regalano un momento suggestivo da una località della Puglia. A Gallipoli, inoltre, ci sarà anche Mariasole Pollio, pronta a raccogliere le domande e le curiosità del pubblico per i vari artisti.

Gemelli Diversi/ Dal successo al declino, e quella rottura con l'uscita di Takagi e Grido

Battiti Live 2022, Gallipoli: la scaletta della quarta puntata

Chi salirà sul palco del Battiti Live 2022 durante il quarto appuntamento nonchè il secondo dalla bellissima cornice di Gallipoli? Nel corso della serata si alterneranno alcuni dei nomi degli artisti più amati del momento che stanno scalando tutte le classifiche e che faranno cantare e divertire non solo il pubblico presente nella città pugliese, ma anche i telespettatori. Ecco la scaletta in ordine casuale e non di uscita:

Rkomi, The Kolors, Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Aka7even, Gemelli Diversi, Michele Bravi, Francesca Michielin, Carl Brave, Sottotono, Follya, Il Tre, Topic, Baby K, Alex, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Alvaro Soler, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Sissi, Ana Mena, Andrea Damante, Kayma, Erwi.

Alvaro Soler/ Torna il re dell'estate con un nuovo tormentone

Come vedere in diretta streaming il Battiti Live 2022

Se la diretta televisiva del Battiti Live 2022 è garantita da Italia 1, la diretta streaming, invece, è trasmessa da Mediaset Play. Basta collegarsi al sito contemporaneamente alla diretta televisiva per poter seguire l’evento pur non essendo fisicamente a casa. Con il tasto restart, inoltre, è possibile recuperare varie parti della serata o far partire la puntata dall’inizio.

Mediaset Play, inoltre, è disponibile anche come app per tablet, smartphone e smart tv il che consente di guardare il Battiti Live 2022 in qualsiasi motivo e di guardare anche le singole esibizioni dei vari artisti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA