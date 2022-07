Battiti Live 2022, tappa Trani 10 luglio/ Diretta streaming e scaletta: Elodie e…

Battiti Live 2022, tappa Trani 10 luglio: la scaletta dei cantanti

Questa sera a Trani la serata finale di Battiti Live 2022. La kermesse canora dell’estate condotta da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri sta volgendo al termine. Dopo il grande successo delle prime quattro puntate, ci si prepara al gran finale di Battiti Live, in programma stasera nella bellissima piazza Quercia. Saranno trenta gli artisti che saliranno sul palco per intrattenere e divertire il pubblico presente con le loro hit estive. Questo è l’elenco degli artisti che si esibiranno sul palco: Achille Lauro, Elodie, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Ana Mena, Boomdabash, Annalisa, Noemi, Luigi Strangis, Lda, Aka 7Even, Darin, Francesco Renga, Le Vibrazioni, Loredana Bertè, Samuel, Franco 126, Gabry Ponte, Hanssel Delgado, Berna, Dolcenera, Emis Killa, Cedraux, Rettore, Tancredi, Deddy, Caffelatte, Aiello, Myss Keta, Jasmine Carrisi, Giacomo Urtis. On the road: Fedez, Tananai e Mara Sattei da Otranto e Matteo Romano da Lucera.

Un grande cast per l’ultima puntata dello show condotto da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, con la partecipazione di Mariasole Pollio. Regia televisiva firmata da Luigi Antonini, corpo di ballo guidato da Federica Posca, con la partecipazione tra gli altri di Tommaso Stanzani e di Nunzio Stancampiano, Christian Stefanelli e Cosmary Fasanelli dell’ultima edizione di Amici.

Battiti Live 2022, tappa Trani 10 luglio: tutte le informazioni

Battiti Live 2022 approda a Trani. L’ingresso al concerto è gratuito e ‘accesso all’area dello spettacolo sarà libero e consentito fino alla capienza massima consentita. Sono stati predisposti comunque due maxi schermi per consentire alla gente di seguire la finale: uno in piazza Plebiscito (ingresso villa comunale) e uno sul porto, in via Statuti Marittimi, nei pressi della statua di San Nicolino. Per l’occasione, il sindaco ha emanato alcune ordinanze per la sicurezza delle migliaia di spettatori della manifestazione e della cittadinanza. In particolare dalle 13 di domenica 10 luglio alle 6 di lunedì 11 luglio, sull’intero territorio comunale, sarà vietato somministrare alcolici da parte di tutte le attività, compresi i distributori H24. Anche i locali della zona del porto e centro storico non potranno vendere alcolici e superalcolici da asporto.

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live 2022, in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21 circa, è un evento in partnership con Puglia Promozione e con importantissimi brand internazionali: Cornetto Algida è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo, Tim è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova ed ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it, che sta innovando il settore dei servizi balneari. Infine accompagneranno la ventesima edizione del Radio Norba Cornetto Battiti Live top brand espressione del territorio quali Gruppo Megamark con i marchi Dok e Famila, Nuovarredo e Deliziosa. Hair Sponsor ufficiale, Nouvelle Esthétique.

Battiti Live 2022 tappa Trani, dove seguire il concerto in diretta streaming?

L’ingresso a Battiti Live 2022 è gratuito. È possibile seguire l’evento in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21, mentre prossimamente arriverà su Italia per concludere questa nuova edizione del programma.











