Battiti live 2023: cast, cantanti e ospiti/ Al via con gli ex Amici LDA, Elodie, The Kolors e Wax

Battiti live 2023: la line-up é ricca di volti di Amici di Maria De Filippi

Ci siamo, manca poco al via a Battiti live 2023, l’evento musicale più atteso dai fruitori della musica dal vivo, che si rinnova nel preludio all’estate 2023, a grande richiesta dell’occhio pubblico. A breve nella regione Puglia si tiene il consuetudinario appuntamento itinerante nel cuore della musica, un evento che ha inizio nell’attesa della bella stagione, condotto dal trio di conduttori riconfermato al timone, Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio.

16 in tutto sono gli appuntamenti di Battiti live in una line up ricca di grandi ospiti speciali, attesi per delle performance dalle emozioni al cardiopalmo in ben 13 città pugliesi (da Bari a Gallipoli, passando per Canosa di Puglia fino a Barletta, girando poi per Taranto, Otranto e pure San Foca di Melendugno). L’organizzazione dell’evento Battiti Live 2023, che é atteso in onda in chiaro tv su Italia 1 e in streaming online su Mediaset infinity, rendono intanto nota la lista degli ospiti special guest previsti per l’intrattenimento musicale sul palco del cuore della musica.

La line up si preannuncia ricca di nomi di volti uscenti dal talent show Amici di Maria De Filippi.

Tra i volti musicali protagonisti di Battiti live 2023, anche LDA

Aaron Cenere, Achille Lauro, Aiello, Aka7even, Alborosie, Alfa,

Alvaro De Luna, Ana Mena, Angelina Mango, Anna, Annalisa, Ariete, Articolo 31, Ava, sono i soli primi nomi confermati. Tra gli altri ospiti cantanti attesi a Battiti live sono previsti: Baby K, Bais, Benji, Berna,

Bob Sinclar, Boomdabash, Bresh; Capo Plaza, Carl Brave, Cioffi, Clara, Claude, Clementino, Colapesce Dimartino, Coma Cose; Dara, Dargen D’Amico, Diodato; Elettra

Lamborghini, Elodie, Emis Killa, Emma Marrone, Enula, Ernia; Fabio Rovazzi, Federica, Federica Carta, Federico

Rossi, Fedez, Finley, Francesca Michielin, Francesco Gabbani, Francesco Renga, Fred De Palma; Gabry Ponte. E ancora, tra gli altri confermati spuntano Gaia, Gemelli Diversi, Gianmaria, Giorgia, Guè. Il Pagante, Irama, Lda, Leo Gassmann, Levante, Lolita, Lp,

Luigi Strangis; Madame, Mara Sattei, Marco Mengoni, Matteo Paolillo, Matteo Romano, Mecna, Mr.Rain; Negramaro, Nek, Ofenbach, Orietta Berti, Paola & Chiara,

Piccolo G, Piero Pelù, Pinguini Tattici Nucleari; Quinze, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt, Rondodasosa, Rosa Chemical,

Rose Villain, Sangiovanni, Shade, Sophie and The Giants. E non mancano all’appello neanche: Svea; Tananai, The Kolors, Tiromancino, Tommaso Paradiso, Tony Effe, Valentina Parisse, Wax e Wayne.

Radio Norba annuncia, inoltre, le città e date del Cornetto Battiti Live 2023, si cui é la radio ufficiale. Mercoledi 21, sabato 24 e domenica 25 giugno l’evento si terrà a Bari, mentre venerdi 7 e domenica 9 luglio si terrà a Gallipoli.











