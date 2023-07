Battiti live 2023, pagelle 1a puntata/ Gli ex Amici Emma, Angelina Mango e The Kolors sono padroni del palco

Battiti live 2023: sul palco del viaggio nel cuore della musica Emma, The Kolors e Angelina

La puntata di Battiti live -datata 4 luglio 2023- vede primeggiare sul palco, tra gli artisti ospiti musicali, i talenti uscenti di Amici di Maria De Filippi, con in prima linea Angelina Mango, The Kolors e Emma Marrone.

Il viaggio itinerante nel cuore della musica si apre con una prima puntata dalle emozioni al cardiopalmo, che nell’opening act vede registrarsi il Medley dal pop rockeggiante inconfondibile dei Negramaro. La performance é totally live e raggiunge il picco delle emozioni travolgenti sulle note della vecchia hit estiva Nuvole e lenzuola. L’occasione é autocelebrativa del primo ventennale di carriera della formazione musicale. Voto: 8.

A seguire, Rosa Chemical parla del nuovo singolo, la rivisitazione di un pezzo cult della musica di Napoli, ‘O sarracino: “volevo dare un nuovo significato al pezzo originale e il risultato é un ‘Sarracino fluido’ e contemporaneo”. L’outsider di Sanremo 2023 poi passa ai live vocals, presentando la glam dance pop song sanremese, Made in Italy, e Bellu Guaglione: “Qui non é un crimine amare chi ti va”, canta l’artista il nuovo pezzo, infiammando le vibes di Battiti live. Non può dirsi aggregante l’entertainment, a detta del web, per eccesso di provocazione. Voto: 6-.

É poi la volta di una tra gli ex Amici che dominano il palco di Battiti live 2023, si tratta di Emma Marrone. La cantautrice canta e incanta, fan e non solo, esibendosi sulle note di Mezzo mondo: “un nuovo viaggio , una nuova avventura che intendo convivere con tutti”. Mezzo mondo totally live é un viaggio volto a “perdersi per ritrovarsi”, con una Emma rinata oltre il dolore per la morte dell’amato papà, in un look audace e sensuale forgiato dal fuoco di mille battaglie. Voto: 10 e lode.

Boomdabash propongono un viaggio nel cuore delle sonorità degli anni ’90, sulle note di Lambada con Paola e Chiara. “Che sapore ha un’estate fa?!?”, per la serie quel che é stato é stato. Il disincanto della collaborazione strega l’occhio e orecchio pubblico, nel segno della reunion delle sorelle Paola e Chiara, per gli amanti del pop. Voto: 8.

I Pinguini tattici nucleari condividono i battiti live a suon del singolo estivo intimista, Rubami la notte. Voto: 6 e mezzo.

Disco paradise é tra i papabili candidati al titolo di tormentone dell’estate 2023, cantato da Annalisa e Fedez con Articolo 31, grandi assenti. Fedez però dedica un video ai fan che ringraziano per la collab con i cori da stadio. “Succede il successo…”, replica sibillino agli haters, l’artista. Insomma, il consorte di Chiara Ferragni non si smentisce con il potere dell’Entertainment e per l’occasione non fa sentire l’assenza della band collega. Voto: 8.

Achille Lauro si dichiara “leggerissimo” in coppia con la “sensuale” Rose Villain, regalando l’esibizione del singolo estivo in duo, “Fragole”. L’accoppiata non é very iconic. Voto: 7-.

Fabio Rovazzi e Orietta Berti si fondono in un’alchimia musicale fatta di due generazioni, sulle note di La discoteca italiana. Tra i due chi é che fa la voce grossa? Elisabetta Gregoraci suggerisce Orietta Berti e il rapper annuisce, ammettendo di stare agli ordini della Big della musica. Al di là del sound catchy, la canzone é tacciata di playback dai fan di Battiti live. Voto: 6-.

Orietta Berti si fonde sul palco anche con Fedez e Achille Lauro, per la vecchia hit estiva Mille. Stupisce il playback spudorato di Achille, che canta con il solo labiale senza impugnare il microfono. Voto, per la non chalance da vendere: 9.

É poi la volta del Medley di successi di Fabio Rovazzi, che intende farsi valere anche da solo-artist. Voto: 7

Giorgia é la regina del live tra i Battiti, canta e incanta sulle note di “Senza confine”. Con la compagna dell’insegnante di ballo outsider di Amici 22, Emanuel Lo, sembra di assistere ai live concert delle grandi popstar made in USA. Voto: 9.

Gabry Ponte apre il dj set con un Medley che raggiunge il picco più travolgente in una rivisitazione della hit di risonanza mondiale degli Eiffel 65, Blue, by David Guetta e Bebe Rexha. Le vibes di Battiti live 2023 si fanno infuocate, ma urge un nuovo tormentone global dell’italiano. Voto: 7 e mezzo .

É poi la volta dell’altra leva tra i talenti di Amici, Annalisa, che si candida al titolo di regina dell’estate 2023 con Mon Amour. Tutti gli spettatori accorsi al live conoscono i lyrics della canzone a memoria. Voto: 8 +.

Il duo di conduttori, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, poi si improvvisano cantanti sulla base della loro canzone Uragano featuring Astol e I desideri. Voto: 6.

Sul palco di Battiti live 2023 arriva anche il momento per Ana, Ava e Capo Blaza che eseguono Vetri neri, hit che primeggia nella Top 50 Italy su Spotify Italia. E é tripudio di consensi di occhio e orecchio pubblico. Voto: 8 e mezzo.

Sul palco si fa spazio Madame con la musica di rivalsa, sulle note del tormentone di Sanremo 2023 Il bene nel male. Voto: 7 e mezzo.

Emma Marrone bissa la performance, in coppia con Tony Effe, per il singolo estivo dalle visioni surrealiste, Taxi sulla Luna. L’accoppiata é vincente e il gossip made in Italy vedrebbe i colleghi protagonisti di una lovestory clandestina. É amore tra i due artisti? Le atmosfere si fanno muy calienti, nel mezzo dell’arcano da svelare. voto: 10 e lode +.

Tra i padroni della scena, nel viaggio estivo di Battiti live, primeggiano poi tra gli ex Amici, The Kolors, con la hit estiva ItaloDisco. Quel che si direbbe il preannunciato tormentone estivo si colloca ai primi posti nella Top 50 Italia tra le 50 canzoni più ascoltate su Spotify Italia. E la performance della band, non a caso, manda il pubblico accorso all’evento in visibilio. Voto: 10 e lode!

Arriva al debutto sul palco la figlia d’arte del compianto Pino Mango, talento uscente di Amici 22 di Maria De Filippi, Angelina Mango. La giovane artista (che ha sorpreso i fan in duetto con Tiziano Ferro) propone Ci pensiamo domani live e sembra già essere una performer navigata, in vista del via del primo vero tour di concerti dal vivo da poco annunciate via Instagram. Voto: 9.

La prima puntata di Battiti live 2023 vede i Coma cose Particolarmente intimisti sulle note di L’addio. Voto: 7.

Ultima, ma non per importanza, la performance in un Medley di successi di Paola e Chiara. Il duo di sorelle Iezzi torna sulle scene, per salvare il puro Pop made in Italy. Riusciranno nell’ardua impresa? Il momento della reunion a Battiti live é a dir poco magico. Voto: 9.













