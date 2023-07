Battiti live 2023, prima puntata/ Scaletta e diretta: Rovazzi infiamma il pubblico ma Orietta è la vera star

Diretta Battiti live 2023: commento live prima puntata 4 luglio 2023

Con “La discoteca italiana” salgono sul palco di Battiti Live Orietta Berti e Rovazzi. La Gregoraci, chiede in maniera scherzosa, chi fa la voce grossa tra i due. Orietta Berti sottolinea come non comandi ma dispensa consigli. Con “Mille” tornano sul palco del Battiti Live Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Dopo l’esibizione del trio torna sul palco Rovazzi con un medley di successi. Si inizia con “Faccio quello che voglio” e “Andiamo a comandare”.

Si va ora ad Otranto dove c’è Giorgia che canta “Senza confine”. La cantante sfoggia come sempre la sua voce, facendo letteralmente innamorare il pubblico presente, che canta insieme a lei il suo ultimo successo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Pubblico in delirio per Mattia Zenzola e i Boomdabash

Al Battiti Live, insieme ai Boomdabash, c’è anche il vincitore di Amici Mattia che balla sulle note di è “L’unica cosa che vuoi”. Arrivano le domande dal pubblico per la band che sottolineano i loro dieci anni con Battiti Live. Viene chiesto alla band come dividono il loro lavoro, viene spiegato che ognuno si occupa un po’ di tutto prima di ringraziare il pubblico. Arriva il momento del primo on the road che parte da San Foca, Lecce, con I Pinguini Tattici Nucleari. Il brano è “Rubami la notte”.

Con “Disco Paradise” Fedez, Annalisa e gli Articolo 31 sul palco di Battiti Live. Fedez racconta come è nata la canzone affermando che il desiderio era quello di provare un qualcosa insieme ad Annalisa e gli Articolo 31. Tocca ora ad Achille Lauro e Rose Villain con “Fragole”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Rosa Chemical presenta il suo “Sarracino fluido”

Sul palco di Battiti Live, dopo l’esibizione dei Negramaro, si va nel backstage con Rosa Chemical, il cantante ha rivisitato una canzone di Renato Carosone, O Sarracino. Dopo aver scambiato due chiacchiere il cantante sale sul palco proponendo il brano di Sanremo, Made in Italy. Successivamente arriva il nuovo brano rivisitato Bellu Guaglione O Sarracino.

Si ritorna da Elisabetta Gregoraci con Emma Marrone che dichiara: “Ho un nuovo viaggio, una nuova avventura, e non vedo l’ora di condividerlo con tutti”. Il brano proposto è “Mezzo mondo”. Il brano è stato scritto dalla stessa cantante con Nesli, Jacopo Et, Francesco “Katoo” Catitti, che ne ha curato anche la produzione assieme a Zef. Emma ritornerà sul palco a breve. Tocca ora ai Boomdabash il cui nome vuol dire esplodi il colpo. Con loro, sulle note di “Lambada”, Paola e Chiara. Il brano successivo del gruppo è “L’unica cosa che vuoi”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

I Negramaro aprono lo show con un medley di successi

Il primo appuntamento di Battiti Live, che vede alla conduzione Alan Palmieri e Elisabetta Gregoraci come negli ultimi anni, riparte da Bari in Puglia. Proprio Alan Palmieri presenta la collega Elisabetta Gregoraci che entra sul palco tra gli applausi del pubblico. Viene presentato in primis il cast di artisti che animerà la serata di Bari, tra i nomi Madame, Giorgia, Annalisa e I Gemelli Diversi.

Arriva il momento di Mariasole Pollio che promette di raccontare i momenti più curiosi dei vari ospiti. Si parte con una band che si esibisce sul palco di Battiti Live per la prima volta, I Negramaro, che suonano insieme da 20 anni. I brani presentati sono: “Mentre tutto scorre”, “La prima volta”, “Nuvole e Lenzuola”. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Battiti Live 2023: diretta e anticipazioni prima puntata

Come ogni anno, la musica torna in onda nell’estate di Italia 1. Oggi, martedì 4 luglio, in prima serata, Italia 1 trasmette la prima puntata del Battiti Live 2023, la kermesse musicale organizzata da Radio Nora e che ogni anno infiamma le piazze delle città italiane della Puglia. Quest’anno, la musica di Battiti Live fa tappa a Bari e Gallipoli, perla del Salento frequentatissima dei turisti. Sul palco, al timone di quello che è lo show musicale estivo più famoso è la collaudatissima coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci che, oltre a condurre, animano la piazza con la loro performance canora.

Accanto a Palmieri e alla Gregoraci, poi, torna anche Maria Sole Pollio. La giovanissima attrice, influencer e conduttrice raccoglie le emozioni e le domande del pubblico ponendole ai vari artisti che si alternano sul palco. Presente anche un corpo di ballo con professionisti che accompagnano le esibizioni dei vari artisti e tra i quali spicca la presenza di tanti, ex allievi di Amici.

La scaletta della prima puntata del Battiti Live 2023

Sono tanti gli artisti presenti nella scaletta della prima puntata del Battiti Live 2023 tra cui spiccano nomi come quelli dei Negramaro, Tommaso Paradiso, Fedez, Annalisa e tanti altri. Sul palco del Lungomare di Bari, dunque, vedremo: Rosa Chemical, Madame, Tommaso Paradiso, Boomdabash, Achille Lauro e Rose Villain, Sophie and The Giants, Coma_Cose, Paola&Chiara, Emma e Tony Effe, Negramaro, Gabry Ponte, Fedez, The Kolors, Annalisa, AvaAnna e Capo Plaza, Fabio Rovazzi e Orietta Berti, Angelina Mango e Gemelli Diversi.

Spazio, poi, alle esibizioni on the road. Da Fasano si esibirà Mr Rain mentre dalla splendida Marina di San Foca di Belendugno si esibiranno i Pinguini Tattici Nucleari.

Come vedere in streaming la prima puntata del Battiti Live 2023

L’attesissima prima puntata del Battiti Live 2023 che vedrà sul palco una bellissima Elisabetta Gregoraci con un look sensazionale piò essere seguita in diretta televisiva, a partire dalle 21.25, sintonizzando il televisore su Italia 1. Lo show musicale, tuttavia, può essere seguito anche in diretta streaming.

Per farlo, basta collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione disponibile per smartphone, tablet e smart tv. Con l’applicazione è possibile rivedere anche le singole esibizioni degli artisti.













