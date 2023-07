Battiti Live 2023, prima serata a Gallipoli/ Scaletta e diretta streaming 7 luglio: da Baby K a Irama

Battiti Live 2023, anticipazioni e scaletta prima serata a Gallipoli: tutti i cantanti che si esibiranno

Continua il tour di Battiti Live 2023, che per la serata del 7 luglio si sposta a Gallipoli. Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, insieme a Mariasole Pollio, tornano alla conduzioni dell’evento più atteso dell’estate, che vede sul palco il meglio della musica italiana e dei tormentoni della calda stagione.

Ma chi si esibirà nella serata del 7 luglio a Gallipoli? Qual è la scaletta della serata? Ecco l’elenco completo degli ospiti: Baby K, Annalisa, Mr.Rain, Sangiovanni, Fabio Rovazzi, Claude, Emis Killa, Carl Brave, Gabry Ponte, Mara Sattei, Tiromancino, Enula, Achille Lauro, Rose Villain, Ariete, Angelina Mango, Matteo Romano, Luigi Strangis, Berna, Piccolo G, Rkomi, Irama, Leo Gassmann. On the road da Peschici ci sarà poi Matteo Paolillo, attore della celebre serie TV Mare Fuori. On the road da Taranto, invece, Fedez, Articolo 31 e infine, da Giovinazzo, l’on the road di Marco Mengoni ed Elodie.

Battiti Live 2023, come seguire in diretta streaming la tappa di Gallipoli

Per tutto coloro che desiderano seguire la prima serata da Gallipoli di Battiti Live 2023, è possibile vederla in diretta sul canale tv di Radionorba, disponibile al canale 11 del digitale terreste. Tuttavia, sul sito ufficiale di Radio Norba è possibile seguire l’evento anche in diretta streaming collegandosi qui.

Questa tappa di Battiti Live 2023, così come le altre a questa precedenti e future, saranno poi trasmesse successivamente da Mediaset, come accaduto per la prima serata di Bari andata dunque in onda in differita martedì 4 luglio. Così sarà dunque per tutte le altre tappe.

