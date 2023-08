Battiti Live 2023, quinta puntata/ Scaletta e diretta: gran finale con Fedez, Tananai e Diodato

Battiti Live 2023: anticipazioni e diretta quinta puntata 1 agosto

Martedì 1° agosto, in prima serata su Italia 1, torna l’immancabile ed imperdibile appuntamento con Battiti Live 2023. Dopo il successo dei precedenti appuntamenti, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, tornano sul palco, direttamente dalla splendida Gallipoli, per il quinto ed ultimo appuntamento della stagione. Anche quest’anno, la kermesse musicale di Radio Norba che ha fatto tappa a Bari e nella perla del Salento, si congeda dal pubblico di Italia 1 con una serata ricca di musica e divertimento. Con Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci ci sarà anche Mariasole Pollio, pronta a raccogliere le domande e le curiosità del pubblico da porgere ai vari artisti sul palco.

Anche questa sera, sono davvero tanti i cantanti in scaletta proponendo le più grandi hit estive. Diversi artisti, inoltre, saranno accompagnati dal corpo di ballo di Battiti Live 2023 di cui fanno parte diverse ex allievi della scuola di Amici.

Battiti Live 2023: la scaletta dell’ultima puntata

Da Fedez a Tananai fino a Diodato che, essendo pugliese gioca in casa, sono davvero tantissimi gli artisti in scaletta per l’ultima puntata di Battiti Live 2023. Sul palco ci saranno gli artisti più amati del momento ovvero Fedez, Annalisa, Tananai, Fred De Palma, Ana Mena, Diodato, Paola & Chiara, Baby K, Gabry Ponte, Quinze & Bob Sinclar, Matteo Paolillo, Shade e Federica Carta, Valentina Parisse, Rhove, Aka 7even, Luigi Strangis & Matteo Romano, Dara, Piccolo G, Lolita, Alfa, Ramona Flowers.

Anche questa sera, poi, non mancheranno le esibizioni on the road che, questa sera, avranno come protagonisti i Boomdabash da Mesagne, Emma da Canosa di Puglia e Mr. Rain da Fasano.

Come vedere in diretta streaming Battiti Live 2023

Per l’ultima puntata di Battiti live 2023 non poteva mancare la possibilità di vedere l’evento in diretta streaming. Contemporaneamente alla diretta televisiva, infatti, è prevista la possibilità di seguire tutto l’evento musicale in diretta streaming grazie al sito o all’applicazione di Mediaset Infinity. Inoltre, potete anche rivedere le precedenti puntate o le esibizioni dei vostri artisti preferiti.

