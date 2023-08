Battiti live 2023, ultima puntata/ Scaletta e diretta:Fred De Palma:”Con Ana Mena si crea qualcosa di magico”

Diretta Battiti live 2023: commento live ultima puntata 01 agosto 2023

Da Twitter commenti a favore di Elisabetta Gregoraci, Paola e Chiara, Annalisa e Matteo Paolillo. La cantante di ‘Mon Amour’, in particolare, viene definita la regina dell’estate da un’utente. C’è già chi aspetta le esibizioni di Tananai e Mr Rain, due dei protagonisti di Sanremo 2023. Al ritorno dalla pubblicità tocca proprio a Tananai con ‘Abissale’ e ‘Tango’. Il cantante si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha parlato anche della proposta di lavoro rifiutata: “Se ho detto mai di no a una proposta di lavoro? Uno in particolare. Mi offrivano una somma spropositata per fare da testimonial di uno spazzolino. Non mi pare giusto invitare i fan a lavarsi i denti: lo facciano i genitori e dentisti. Le emoji più utilizzare per parlare del prossimo artista sono i cuori e due bandiere: quella italiana e quella brasiliana, ovvero Fred De Palma che si esibisce con Ana Mena, al loro terzo singolo assieme. “Si crea qualcosa di magico”, afferma il cantante ad Elisabetta Gregoraci. Tocca a loro con ‘Melodia criminal’. Successivamente, il torinese 33enne si esibisce con ‘Extasi’.

Paola e Chiara fanno il bis

E’ il turno, sul palco di Battiti Live, di Paola e Chiara con ‘Mare caos’. Scritto da Paola & Chiara Iezzi con Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti, Mare Caos è il singolo che anticipa il nuovo e attesissimo album delle sorelle del pop italiano, Per sempre. Con l’inconfondibile produzione di Itaca, il testo e il significato del brano sono un vero e proprio inno all’estate. Le due artiste cantano anche ‘Furore’ assieme al pubblico che risponde con grande trasporto. Il brano è stato presentato durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, dove si è classificato al diciassettesimo posto.

Ora tocca a Matteo Paolillo con ‘O mare for”. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Nunzia De Girolamo, durante il programma Ciao Maschio, l’attore protagonista della serie tv ‘Mare Fuori si è raccontato a tutto tondo. “Sicuramente con il successo cambiano tante cose”. Tutti impazziti per Matteo, come specifica Mariasole. Una fan dell’attore chiede se preferirebbe vincere un Oscar o un Grammy: “Preferisco fare musica e vederti cantare”, risponde Matteo. A Mesagne ci sono i Boomdabash con un medley delle loro hit. Si comincia con Heaven, il singolo con gli Eiffel 65; si prosegue con ‘Tropicana’.

Annalisa scatena il pubblico

Elisabetta Gregoraci e Alan presentano da Gallipoli la nuova puntata di Battiti Live, in onda su Italia 1. I conduttori hanno annunciato gli ospiti presenti sul palco fra cui Luigi Strangisi, Alfa, Dara, Piccolo G, Matteo Romano, Shade, Fedez, Annalisa, Fred De Palma, Tananai, Mr Rain. Arriva anche Mariasole Pollio che afferma: “Sarà una serata di grande festa”. Per quest’ultimo appuntamento con “Disco Paradise”, i primi ad esibirsi sono Annalisa, Fedez e gli Articolo 31 con uno dei singoli che sta dominando l’estate. Pubblico letteralmente scatenato sulle note del brano. Al termine dell’esibizione, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno fatto un selfie con i cantanti ed il pubblico. Tocca ancora ad Annalisa con la sua hit “Mon Amour”. Elisabetta Gregoraci si trova con Paola e Chiara. “Il caos serve sempre un pochino”, dice Paola. Saranno loro le prossime ad esibirsi.











