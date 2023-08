BATTITI LIVE 2023, ULTIMA PUNTATA/ Scaletta e diretta: Gabry Ponte chiude il programma

Diretta Battiti Live 2023: commento live ultima puntata 01 agosto 2023

Sul palco di Gallipoli di Battiti Live c’è Lolita con Daddy Italiano. Lolita sfida i canoni più tradizionali della società, lanciando un messaggio apertamente provocatorio. Vuole esprimere la propria femminilità, ma anche l’emancipazione rispetto ai propri sentimenti. Tocca alla band inglese, The Ramona Flowes con Nothing More To Worry About. E’ la volta di Valentina Parisse con Sahara, che racconta un’estate di leggerezza e di voglia di riscatto. Ritorna ad esibirsi Gabry Ponte con la musica per far scatenare il pubblico e chiude la trasmissione. Alan e Elisabetta Gregoraci effettuano, alla fine, tutti i ringraziamenti di rito.

Mr Rain canta ‘La fine del mondo’ da Fasano

Si ritorna a Gallipoli con il duo Shade e Federica Carta che si esibisce con ‘Per sempre mai’ e ‘Irraggiungibile’. Questo brano del 2018, di Shade racconta la storia di un ragazzo che insegue il sogno d’amore che desidera da una vita e che ovviamente, è appunto irraggiungibile. Tocca a Dara con ‘In my head’. Dara è salita alla ribalta nel 2015 in seguito alla sua partecipazione alla versione bulgara di X-Factor, dove è giunta in finale, classificandosi terza. Vera star in Bulgaria, Dara è un nome emergente nella musica pop europea, particolarmente nell’Est. Appena ventenne, l’artista è un vero talento: nei suoi brani unisce sensualità a un ritmo incalzante. Nuovamente Emma a Canosa di Puglia con il brano ‘Latina’. E’ la volta di Piccolo G con ‘Zero’, un inno alla saggezza e all’autodeterminazione. Si torna a Fasano da Mr Rain con ‘La fine del mondo’, il singolo in collaborazione con Sangiovanni.

A Mesagne ci sono i Boomdabash

Direttamente da Canosa di Puglia è la volta di Emma Marrone con ‘Mezzo mondo’, accolta positivamente dal web che aspettava l’esibizione dell’artista. Il brano di Emma parla di una persona che sente di essere stanca della vita che sta vivendo e della città in cui si trova. Lei desidera una vita più significativa e autentica, e cerca di trovare la propria strada attraverso l’amore, l’amicizia e l’esplorazione di sé stessa. A Mesagne ci sono i Boomdabash con l’Unica cosa che vuoi, pubblicato il 7 aprile 2023 come terzo estratto dal sesto album in studio Venduti. Si tratta di un pezzo che unisce il sound frizzante della cassa dritta con un testo più cantautorale e riflessivo da immagazzinare e fotografare. Per scrivere questo brano il gruppo salentino ha collaborato con Olly,

Diodato con ‘Che vita meravigliosa’

Direttamente da Fasano si esibisce Mr Rain con la sua ‘Supereroi. Rain è stato uno dei grandi protagonisti del Festival di Sanremo 2023, concluso in terza posizione: la sua canzone, Supereroi, cantata con un coro di bambini, ha immediatamente conquistato la simpatia del pubblico. Con il singolo ‘Rock ‘n roll’ ed un medley delle sue canzoni, sul palco di Battiti Live tocca ad Aka 7ven. Rock’n roll è una canzone che racconta di una stagione felice, dove tutto è possibile, soprattutto nelle relazioni. Un incitamento a vivere l’intimità in maniera personale e libera, un inno alla vita e alla passione. Successivamente è la volta di Diodato con ‘Occhiali da sole’.

Sul palco Bob Sinclair e Quinze

Sul palco di Battiti Live ritorna Ana Mena con la sua ‘Aquamarina’, canzone realizzata con Gué e disponibile dal 14 giugno. Accompagnata da un video musicale, il testo, il significato e la musica di Acquamarina si discostano un po’ dai suoi precedenti singoli estivi. Ana Mena ha infatti annunciato di stare lavorando a un progetto anche per l’autunno e di aver realizzato una canzone che possa fare compagnia in qualsiasi periodo dell’anno. Elisabetta Gregoraci è con Luigi Strangis e Matteo Romano che sono alla prima collaborazione. Sono loro i prossimi ad esibirsi con il singolo ‘Tulipani blu’. Mariasole Pollio è con Aka 7ven, che fa sapere di essere il più piccolo di cinque fratelli. Ma sul palco è il turno di Bob Sinclair e Quinze con ‘Never Knew Love Like This Before’

L’Uragano di Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci

Con un medley, si esibisce sul palco di Gallipoli di Battiti Live, Rhove. Il 22enne di Rho comincia con Pelé e si prosegue con Shakerando. Con il singolo Pelé, Rhove è tornato sulle scene dopo mesi di assenza. Il nuovo singolo del rapper anticipa quello che molto probabilmente sarà un nuovo album che arriverà a breve. Infine, è la volta di ‘Ancora’ che è forse una delle tracce più personali dell’artista, che questa volta racconta l’amore, servendosi di una produzione realizzata da Madfingerz. Tocca, quindi, ai conduttori di Battiti Live, Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci con la loro hit ‘Uragano’, realizzata con altri due artisti come I Desideri e Astol, quest’ultimo ex allievo d’Amici. Tocca, al ritorno dalla pubblicità, a Baby K con ‘Playa’ e ‘M’ama non m’ama’.

Gabry Ponte fa ballare il pubblico

Con “Bellissimissima” è il turno a Battiti Live, di Alfa. Il brano, certificato disco di platino, è stato scritto tra Milano, Genova e Los Angeles e parla di amore dalla fase di idealizzazione iniziale fino alle difficoltà e agli equivoci di una relazione vera. L’uscita del singolo è stata accompagnata da un divertente video, girato sulle montagne russe, che conta oltre 7 milioni di views. “L’energia coinvolgente di Alfa. Fantastico”, scrive un utente su Twitter. Commenti positivi anche nei confronti di Mariasole Pollio. Tocca a Gabry Ponte che con oltre 3 miliardi di stream globali, è il DJ e produttore italiano più ascoltato al mondo su Spotify. Le sue hit hanno conquistato intere generazioni, con oltre 15 milioni di ascoltatori mensili su questa piattaforma.

Fred De Palma: “Con Ana Mena si crea qualcosa di magico”

Da Twitter commenti a favore di Elisabetta Gregoraci, Paola e Chiara, Annalisa e Matteo Paolillo. La cantante di ‘Mon Amour’, in particolare, viene definita la regina dell’estate da un’utente. C’è già chi aspetta le esibizioni di Tananai e Mr Rain, due dei protagonisti di Sanremo 2023. Al ritorno dalla pubblicità tocca proprio a Tananai con ‘Abissale’ e ‘Tango’. Il cantante si è raccontato in una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera in cui ha parlato anche della proposta di lavoro rifiutata: “Se ho detto mai di no a una proposta di lavoro? Uno in particolare. Mi offrivano una somma spropositata per fare da testimonial di uno spazzolino. Non mi pare giusto invitare i fan a lavarsi i denti: lo facciano i genitori e dentisti. Le emoji più utilizzare per parlare del prossimo artista sono i cuori e due bandiere: quella italiana e quella brasiliana, ovvero Fred De Palma che si esibisce con Ana Mena, al loro terzo singolo assieme. “Si crea qualcosa di magico”, afferma il cantante ad Elisabetta Gregoraci. Tocca a loro con ‘Melodia criminal’. Successivamente, il torinese 33enne si esibisce con ‘Extasi’.

Paola e Chiara fanno il bis

E’ il turno, sul palco di Battiti Live, di Paola e Chiara con ‘Mare caos’. Scritto da Paola & Chiara Iezzi con Jacopo Ettorre, Federica Abbate, Federico Mercuri, Giordano Cremona, Eugenio Maimone e Leonardo Grillotti, Mare Caos è il singolo che anticipa il nuovo e attesissimo album delle sorelle del pop italiano, Per sempre. Con l’inconfondibile produzione di Itaca, il testo e il significato del brano sono un vero e proprio inno all’estate. Le due artiste cantano anche ‘Furore’ assieme al pubblico che risponde con grande trasporto. Il brano è stato presentato durante la seconda serata del Festival di Sanremo 2023, dove si è classificato al diciassettesimo posto.

Ora tocca a Matteo Paolillo con ‘O mare for”. In una intervista rilasciata non molto tempo fa a Nunzia De Girolamo, durante il programma Ciao Maschio, l’attore protagonista della serie tv ‘Mare Fuori si è raccontato a tutto tondo. “Sicuramente con il successo cambiano tante cose”. Tutti impazziti per Matteo, come specifica Mariasole. Una fan dell’attore chiede se preferirebbe vincere un Oscar o un Grammy: “Preferisco fare musica e vederti cantare”, risponde Matteo. A Mesagne ci sono i Boomdabash con un medley delle loro hit. Si comincia con Heaven, il singolo con gli Eiffel 65; si prosegue con ‘Tropicana’.

Annalisa scatena il pubblico

Elisabetta Gregoraci e Alan presentano da Gallipoli la nuova puntata di Battiti Live, in onda su Italia 1. I conduttori hanno annunciato gli ospiti presenti sul palco fra cui Luigi Strangisi, Alfa, Dara, Piccolo G, Matteo Romano, Shade, Fedez, Annalisa, Fred De Palma, Tananai, Mr Rain. Arriva anche Mariasole Pollio che afferma: “Sarà una serata di grande festa”. Per quest’ultimo appuntamento con “Disco Paradise”, i primi ad esibirsi sono Annalisa, Fedez e gli Articolo 31 con uno dei singoli che sta dominando l’estate. Pubblico letteralmente scatenato sulle note del brano. Al termine dell’esibizione, Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri hanno fatto un selfie con i cantanti ed il pubblico. Tocca ancora ad Annalisa con la sua hit “Mon Amour”. Elisabetta Gregoraci si trova con Paola e Chiara. “Il caos serve sempre un pochino”, dice Paola. Saranno loro le prossime ad esibirsi.











