Battiti Live 2024, la gag tra Ilary Blasi e Tony Effe/ “Hai fatto la foto con mia figlia Chanel?”

Ilary Blasi, la gag con il cantante e la foto per la figlia Chanel

Nel corso della puntata in onda stasera lunedì 15 luglio di Battiti Live 2024 dovrebbe andare in onda il siparietto tra la conduttrice Mediaset e Tony Effe, il rapper che salirà sul palco oggi insieme ai tanti colleghi previsti. Durante le registrazioni del programma musicale che la ex moglie di Francesco Totti guida insieme all’amico Alvin in sostituzione di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è andata in scena una gag tra la bionda romana e il rapper che sta facendo ballare l’Italia con la sua Sesso e samba: “Siete troppo carini, guarda che è venuta mia figlia Chanel, sta nel dietro le quinte, hai fatto la foto? Mi raccomando eh?” ha detto Ilary Blasi a Tony Effe.

Un momento divertente che ha ricordato a tutti la spontaneità e la voglia di fare ironia della Blasi, nota anche per i suoi vari strafalcioni sul piccolo schermo che hanno sempre attirato la simpatia dei telespettatori, e anche questa avventura a Battiti Live 2024 non sarà da meno, visto che come emerso dalle registrazioni la conduttrice ex Grande Fratello e Isola dei famosi ha regalato diverse perle ai social.

Battiti Live 2024, la probabile scaletta della serata: Tony Effe tra i primi artisti

Questa sera una ricca schiera di cantanti salirà sul palco pugliese per una grande serata di musica condotta ovviamente dalla padrona di casa Ilary Blasi, nelle scorse ore è spuntata quella che dovrebbe essere la scaletta di oggi lunedì 15 luglio con i vari artisti impegnati. Ad aprire la serata dovrebbero essere i The Kolors, mentre i Santi Francesi, reduci dal Festival di Sanremo 2024:

The Kolors con Karma

Elodie con Black Nirvana

Emma e Olly con Ho voglia di te

Annalisa con Sinceramente

Tananai e Annalisa con Storie brevi

Tony Effe e Gaia con Sesso e samba

Alessandra Amoroso e BigMama con Mezzo rotto

Articolo 31 con un medley

Mida con Que pasa e Rossofuoco

Rose Villain con Click boom!

Francesco Renga e Nek con Dolcevita

Gabry Ponte con il suo dj set

Holden con Nuvola e Randagi

Paola&Chiara con Festa totale

Cristiano Malgioglio con Fernando

Baby K con Fino al blackout

Coma_Cose con Malavita

Clara con Ghetto love

Santi Francesi con Tutta vera

