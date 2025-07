Non c’è estate senza Battiti Live e così, anche in questa, calda estate 2025, canale 5 dedica la prima serata del lunedì alla musica del grande show musicale di Radio Norba che, da anni, infiamma la Puglia. Dopo il debutto della settimana scorsa che ha confermato il legame tra il pubblico e Battiti Live, questa sera, Ilary Blasi e Alvin tornano ad infiammare non solo la piazza di Molfetta che fa da scenario ad una serata assolutamente imperdibile ma anche ai telespettatori di canale 5 che, dopo un caldo weekend, sceglieranno di trascorrere il lunedì sera a casa divertendosi con le varie hit estive.

Con loro, a raccontare sia le emozioni degli artisti ma anche quelle dei tantissimi fan presenti in piazza nonostante il gran caldo ci sarà ancora Nicolò De Devitiis, perfettamente a suo agio nel ruolo che ha raccolto in eredità da Rebecca Staffelli.

Battiti Live 2025: tutti i cantanti del 14 luglio

Se Molfetta è la città che accoglie sul palco i cantanti della puntata di Battiti Live 2025 in onda oggi, lunedì 14 luglio, Trani e Mesagne sono invece le località da cui saranno trasmesse le esibizioni on the road. Sono davvero tanti gli artisti che renderanno la seconda serata del Battiti Live 2025 super divertente. Con Gabry Ponte, ad esempio, ci sarà modo di scatenarsi sulle note di tutti i suoi successi mentre con Tananai, oltre a ballare, non mancherà l’occasione per emozionarsi ricordando, ad esempio, qualche amore estivo.

Giocherà, invece, in casa Ermal Meta che, trapiantato ormai a Bari, città che lo ha accolto dopo il suo addio all’Albania, sente la Puglia come la sua Terra. E, ancora, spazio ad un’altra barese doc come Serena Brancale e alla coppia artistica dell’estate ovvero Clara e fedez.

Come seguire in diretta streaming Battiti Live 2025

Grande serata, dunque, quella di questa sera di canale 5 che, al termine della prima puntata de La ruota della fortuna in onda alle 20.35, trasmetterà il secondo appuntamento con Battiti Live 2025 che, oltre ad essere seguito in diretta televisiva, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi mobili.

