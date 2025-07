Battiti Live 2025 torna in onda oggi con la quarta puntata con Ilary Blasi e Alvin: ecco tutti i cantanti della serata.

La nuova settimana di canale 5 inizia ancora una volta con la musica di Battiti Live 2025, appuntamento fisso dei telespettatori che considerano partita ufficialmente l’estate quando in tv torna in onda l’evento musicale della Puglia. Quello di questa sera è il quarto appuntamento con il Cornetto Battiti Live 2025 che vedrà sul palco di Molfetta, la città in provincia di Bari che ospita la manifestazione, la bellissima Ilary Blasi e al suo fianco il collega e amico Alvin.

Anna Tatangelo, la lunga storia con Gigi D'Alessio e le relazioni dopo l'addio/ Ora in dolce attesa

Come nelle precedenti puntate, inoltre, non mancherà Nicolò De Devitiis che, girando tra il pubblico, raccoglierà l’emozione dei presenti, ma anche le domande da rivolgere ai veri protagonisti della serata che, come sempre, saranno i cantanti.

Battiti Live 2025: i cantanti del 28 luglio

Ogni settimana, sul palco del Battiti Live 2025 si alternano i nomi degli artisti più amati e seguiti in Italia e, anche questa sera, ci saranno nomi che faranno impazzire i giovanissimi come Clara e Fedez e nomi che, invece, aranno cantare e ballare i più adulti come Cristiano Malgioglio che, però, è molto amato anche dal pubblico giovane, Sal Da Vinci e Orietta Berti che, ogni anno, collaborando con vari artisti, diventa la protagonista dei vari tormentoni estivi.

Chi è Alison Evers, moglie di Tony Hadley/ "Luna di miele? Da 15 anni dobbiamo andarci: ho paura che lei..."

Spazio, poi, anche ad alcuni ex allievi della scuola di Amici come Sarah Toscano e Mida. Nel corso della serata, inoltre, si esibiranno anche tanti altri artisti come Alexia, Michele Bravi e Gabry Ponte che farà ballare tutti con la sua musica.

Come vedere in streaming Battiti Live 2025

Quella di oggi di canale 5, in partenza alle 21.30 su canale 5, al termine della puntata de La ruota della fortuna, sarà una serata imperdibile e ricca di musica. ll quarto appuntamento con il battiti Live 2025, inoltre, come per tutti i programmi Mediaset, può essere seguito anche in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Infinity o scaricando l’apposita applicazione.

Bresh, chi è: il legame con Genova e l'amore per la musica/ A Milano per far musica dopo il liceo