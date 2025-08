Battiti Live 2025 torna in onda oggi con l'ultima puntata: tutti i cantanti sul palco con Ilary Blasi e Alvin.

Tutto pronto per il gran finale di Battiti Live 2025 che, dopo aver fatto compagnia ai telespettatori per tutto il mese di luglio, torna in onda anche oggi, lunedì 4 agosto, con un’ultima e attesissima puntata ricca di artisti che si alterneranno sul palco presentati dai due padroni di casa ovvero Ilary Blasi e Alvin che, ancora una volta, hanno dimostrato di avere un grande feeling artistico.

Schietti, veri padroni del palco, simpatici e pronti a strappare sempre un sorriso al pubblico e ai telespettatori, questa sera, Ilary Blasi e Alvin faranno compagnia agli amanti dello show musicale per l’ultima puntata di quest’anno. Con loro, poi, come ogni settimana, ci sarà anche Nicolò De Devitiis che, con il suo microfono, raccoglierà le emozioni e le domande dei fan per i vari artisti.

Battiti Live 2025: i cantanti dell’ultima puntata

Come ogni settimana, anche per l’ultima puntata di Battiti Live 2025, sul palco fronte mare di Molfetta, arriveranno i grandi artisti della musica italiana, a cominciare da Loredana Bertè e Gigi D’Alessio che, con le loro canzoni, faranno cantare e ballare anche il pubblico più giovane, Spazio, poi, agli artisti più amati della generazione zeta come Coez, Rkomi, Shablo, Joshua, Tormento, Rocco Hunt e Sangiovanni, Big Mama, Sarah Toscano.

Direttamente dalla scuola di Amici, poi, arriverà anche Nicolò Filippucci. Ci sarà, inoltre, anche modo per ballare e scatenarsi in piazza e a casa quando sul palco arriveranno Gabry Ponte e gli Eiffel 65. Infine, tornerà anche la coppia artistica del momento ovvero Alessandra Amoroso e Serena Brancale.

Come vedere in diretta streaming Battiti Live 2025

Sarà una serata ricca di musica, di emozioni e di divertimento quella di Battiti Live 2025 che potrà essere seguita in diretta televisiva su canale 5, a partire dalle 21.30 ovvero al termine della nuova puntata de La ruota della fortuna. Chi, invece, preferisce seguire la serata in diretta streaming può collegarsi al sito Mediaset Infinity o scaricare l’apposita applicazione.