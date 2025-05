Battiti Live 2025, quando inizia e quante puntate sono: tutti i dettagli

L’estate di Canale 5 torna a tingersi di musica con Battiti Live 2025, la nuova edizione dello show musicale targato Mediaset pronto ad infiammare le piazze del Sud Italia con le grandi hit e i tormentoni dell’ultimo periodo. A condurre il programma insieme, per la seconda edizione consecutiva, saranno Ilary Blasi e Alvin; dopo il successo dello scorso anno, che ha anche visto il passaggio di Battiti da Italia 1 a Canale 5 per la prima volta nella sua storia, la coppia torna sul palco con tanti ospiti e grandi emozioni tutte da vivere.

Entrando nel merito della nuova edizione del programma, al momento le informazioni sono limitate dal momento che le puntate devono ancora essere registrate. Sappiamo che Battiti Live 2025 dovrebbe prendere il via da lunedì 7 luglio 2025, data della messa in onda della prima puntata su Canale 5, e che come lo scorso anno dovrebbe essere composto da 5 puntate in totale.

Battiti Live 2025: location, cast e biglietti

Battiti Live 2025 è l’evento per eccellenza che infiamma le piazze della Puglia ormai da diverse estati, e anche quest’anno non fa eccezione. Saranno infatti tantissime le location pugliesi che accoglieranno la musica dell’estate, non solo nelle piazze che ospiteranno i palchi delle puntate, ma anche le località del “Road to Battiti”, il radio live show di Radio Norba, dalle quali canteranno tanti artisti. Tra le location ospitanti l’evento ci saranno con buona probabilità Bari, Taranto, Ostuni, Trani, Manfredonia, Gallipoli e tante altre.

Anche il cast è ancora tutto da definire, ma non mancheranno i grandi protagonisti del 2025: dalla coppia Fedez-Clara con il nuovo singolo Scelte stupide a tutta l’energia dei The Kolors. Non mancheranno alcuni Big dell’ultimo Sanremo, da Achille Lauro a Elodie, oltre ai cantanti dell’ultima edizione di Amici, come TrigNO e Antonia. Per quanto riguarda invece la vendita dei biglietti per assistere alle puntate registrate nelle piazze, il pubblico avrà la possibilità di acquistarli online o presso i classici punti vendita autorizzati.