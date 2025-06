Ci siamo quasi: anche quest’estate, su Mediaset, torna uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno, ovvero Battiti Live 2025. Come da tradizione, sul palco non mancheranno gli artisti più amati del momento con le loro hit estive, accompagnati da un corpo di ballo d’eccezione. Negli anni, tra i ballerini protagonisti dello show, sono spesso apparsi volti noti di Amici di Maria De Filippi. Ebbene, anche questa volta nello show appariranno diversi ex allievi del talent, compresi alcuni appena usciti dall’ultima edizione andata in onda su Canale 5.

Prima di tutto, a guidare la “squadra” dei ballerini quest’anno ci sarà Martina Miliddi, grande protagonista della ventesima edizione di Amici. Ormai veterana di Battiti Live, Martina è presente nello show da ben quattro edizioni, diventandone una presenza fissa. Dopo l’esperienza nel talent di Maria, la sua carriera non si è fermata, partecipando a programmi come Viva Rai 2! al fianco di Fiorello, e più recentemente Audiscion, in onda su Rai 2.

Amici 24 sbarca a Battiti Live 2025: il cast del corpo di ballo

Ma, Martina Miliddi non sarà certamente l’unica ex allieva di Amici a partecipare a Battiti Live 2025. Insieme a lei, infatti, appariranno nello show anche Maddalena Svevi (volto di Amici 22), Giovanni Tesse (Amici 23) e Marisol Castellanos, vincitrice della categoria danza di Amici 23. Infine, insieme a loro, sbarcheranno nel corpo di ballo anche due protagonisti dell’ultima edizione del talent show di Maria De Filippi. Di chi si tratta? Di Alessio Di Ponzio e Asia De Figlio, tra i più giovani ex concorrenti di Amici 24.

Alessio, com’è noto, è stato uno dei ballerini più amati dell’ultima stagione di Amici, anche se purtroppo ha dovuto abbandonare il programma durante il pomeridiano a causa di un infortunio. Non avendo avuto la possibilità di accedere al Serale, il 18enne avrà comunque una seconda chance, con l’opportunità di prendere parte alla nuova edizione del talent. Asia, invece, è entrata nella Scuola a stagione già iniziata e ha avuto un percorso più breve, essendo stata eliminata alla prima puntata del Serale. Dopo l’esperienza ad Amici, entrambi sono pronti per una nuova avventura e, tra poco, avremo modo di vederli sul palco di Battiti Live.