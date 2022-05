Battiti live, ex Amici 21 attesi sul palco/ Ecco chi è confermato tra LDA e…

Amici 21 verso Battiti live? Ecco cosa trapela in rete

Hanno appassionato i telespettatori con il percorso di studio nel canto intrapreso ad Amici 21 e ora sono a quanto pare in procinto di registrare il loro ritorno in tv. Di chi si tratta? Stiamo parlando di alcuni tra i cantanti che hanno intrattenuto il pubblico di Canale 5, nel corso della fase serale dell’ultima edizione del talent prodotta e condotta da Maria De Filippi.

Richiestissimi per la sessione estiva di Battiti live 2022, il cui inizio di messa in onda avverrà a breve su Italia 1, da parte del pubblico tv sono in queste ore nel web i nomi dei cantanti di Amici 21 Alex (Alessandro Rina), Luigi Strangis, Luca D’Alessio in arte LDA e Albe al secolo Alberto La Malfa.

E a quanto pare i “fab 4” di Amici 21 potrebbero coronare il sogno dei loro fedeli sostenitori. O almeno questo si deduce dalle prime due conferme targate Amici, nel cast di Battiti live 2022.

L’annuncio di Battiti live e le dichiarazioni di LDA

In data odierna, 26 maggio 2022, la pagina Twitter ufficiale di Radio Norba, l’organizzazione di Battiti live 2022, ha confermato l’ingaggio di Albe e Alex di Amici 21 nel viaggio nel cuore della musica, volto all’intrattenimento tv d’estate.

Alex è confermato per il 28 maggio, come si evince dal tweet: “Sabato, 28 Maggio, alle 21:00 quarto appuntamento con Road to Battiti! Un battito alla volta ci avviciniamo all’evento dell’estate… siete tutti invitati a Manfredonia per ascoltare #alexwyse”. Mentre Albe è confermato per la data del 29 maggio, come si evince dal tweet: “Domenica, 29 Maggio, alle 21:00 quinto appuntamento con Road to Battiti! Un battito alla volta ci avviciniamo all’evento dell’estate. Siete tutti invitati a Vieste, in piazza Marina Piccola, per ascoltare”.

E cosa si sa di Luigi Strangis e LDA? Se del primo, vincitore finale di Amici 21 non ci è dato ancora sapere nulla per ciò che concerne un eventuale ingaggio nel cast di Battiti live 2022, LDA invece, incalzato sull’evento in arrivo nell’ultima diretta Facebook concessa a Il fatto quotidiano, lascia intendere che potrebbe confermarsi anche lui: “Non lo so se posso dirlo…”.

La prima data della nuova stagione primavera-estate di Battiti live è intanto prevista per venerdì 27 maggio 2022, su Italia 1.











