Battiti live, ex Amici criticati dalla Celentano promossi nel cast/ Nunzio ha la rivincita

Battiti live 2022 ai nastri di partenza: spuntano degli ex Amici di Maria De Filippi nel cast

L’evento musicale più atteso dell’estate 2022 sta arrivando, per la gioia dei telespettatori di Italia 1. Si tratta della nuova sessione di Battiti live 2022, che intratterrà nei prossimi mesi il grande pubblico del piccolo schermo e accoglierà nella set-list, tra gli altri performer, diversi volti tv provenienti da Amici di Maria De Filippi, sia dalla nuova che dalle precedenti edizioni dello storico talent di Canale 5.

Tra gli altri artisti ingaggiati all’evento nel cuore della musica, vi sono in particolare Cosmary Fasanelli, che reduce dall’ultima edizione di Amici, Amici 21, è un gradito ritorno nel corpo di ballo dei professionisti di Battiti live. Insieme a Cosmary Fasanelli, e come lei già protagonista di Battiti live 2021, sarà protagonista nel corpo di ballo di Battiti live anche Tommaso Stanzani, ex Amici come la ballerina e fiamma di Alex (Amici 21). Quest’ultimo come Albe è atteso nella line-up dei cantanti performer dell’evento in arrivo.

Nel cast di Battiti live ci sono, poi, ancora altri volti provenienti da Amici. Alcuni dei quali fortemente criticati dalla maestra di danza classica al talent Alessandra Celentano.

Ex allievi contestati ad Amici da Alessandra Celentano verso Battiti live

Tra questi alludiamo alla latinista Martina Miliddi (Amici 20), il latinista Nunzio Stancampiano e l’hip-hop breaker Christian Stefanelli, quest’ultimi due sono entrambi ballerini ed ex Amici 21 e come la ballerina ex pupilli di Raimondo Todaro.

Caso strano vuole che a Battiti live non ci siano, almeno non per il momento, allievi ballerini ed ex pupilli storici dell’insegnante di classico, Alessandra Celentano, che siano provenienti dalle scorse edizioni di Amici di Maria De Filippi. Eppure Alessandra Celentano ha sempre encomiato i suoi allievi, mettendoli in luce per manifesta superiorità non solo in quanto a tecnica generale nel ballo, in particolare nella maestra delle danze, danza classica, ma anche in fatto di versatilità. E una domanda sorge ora spontanea, salvo il caso di Cosmary Fasanelli, che prima di diventare allieva della Celentano ad Amici 21 per merito di buona condotta, aveva già debuttato a Battiti live: come mai ad oggi non si ha avuto conferma di ex pupilli classici di Alessandra Celentano?

