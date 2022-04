Battiti live, il viaggio della musica/ Pagelle: Aka7even triplo platino con Loca!

Battiti live, il viaggio della musica, ultima puntata: Con Aka7even il palco è rovente, le pagelle de Il sussidiario.net

Il 25 aprile 2022 su Italia 1 va in onda l’ultima puntata di Battiti live, il viaggio della musica in partnership con MSC Crociere, condotto da Elenoire Casalegno e Nicolò De Divitiis. Il viaggio nel cuore della musica parte con Elodie. L’ex Amici presenta un caldo medley di Bagno a mezzanotte (#1 nella Top Songs chart di iTunes Italia) e Vertigine, infiammando il palco dell’evento con il suo sex-appeal. (Voto: 8). Il secondo ospite dell’evento è il controverso Achille Lauro. Il trapper camaleontico ed eccentrico si esibisce in Domenica, il brano presentato a Sanremo 2022 e Stripper, per poi dichiarare: “Molto bello tornare a suonare dal vivo”. Voto: 8. Nella set-list di Battiti live, il viaggio della musica è poi la volta di Sangiovanni. L’ex Amici 20 presenta al pubblico il medley Cielo dammi la Luna e Cortocircuito, entrambi brani del suo nuovo album Cadere volare. “Si cade e ci si rialza, è il ciclo della vita”, afferma il cantautore che è alla #9 con Farfalle nella Top Songs di iTunes, incalzato dal duo di conduttori sul nuovo lavoro e i fan approvano in pieno. (Voto: 9). E’ poi la volta del mashup dance di Ofenbach, che fa ballare il pubblico in studio e a casa. (Voto: 7 e mezzo). Spazio poi a Sophie & The Giants con Right Now (Voto:7). Non manca sul palco dell’ultimo appuntamento con Battiti live, il viaggio della musica, Annalisa, che presenta un medley di successi, Dieci, Nuda e Eva+Eva. Voto: 9.

L’altro ex Amici, Aka7even, torna poi a infiammare il palco e a regalare battiti ai fan. Il cantautore originario di Napoli presenta Perfetta così, certificato disco d’oro e Loca, certificato triplo disco di platino. Il successo prosegue sovrano e incontrastato per il finalista di Amici 20, che nelle ultime ore accoglie nella Sony Music Italy LDA, il decimo eliminato di Amici 21. A breve ci saranno novità da parte di Aka7even. Voto: 10 e lode. Sul palco è la volta di Alice Merton che esegue Vertigo e l’intrattenimento è assicurato. Voto: 7. Giusy Ferreri, in un sexy total black look, poi, presenta Miele e il nuovo singolo Cuore sparso, per la gioia dei fan. Voto: 8.

💥❤️🤩 #Aka7even infiamma #Battitilive con Perfetta così (disco d’oro) e Loca (doppio disco di platino). Orgoglio made in Napoli! pic.twitter.com/BxbXxSesHm — Serena Granato (Serenity Bxxch) (@SerenaGranato90) April 25, 2022

Spazio poi ad un candidato all’elezione di nuovo tormentone, in vista dell’estate 2022. Si tratta del pezzo bop del momento, Romance di Fred De Palma in collaborazione con Justin Quiles. Il duo di cantanti sogna il successo in Italia e nel resto del mondo. Riuscirà Romance nell’impresa? I fan del duo credono di sì, viste le temperature roventi che sanno regalare i cantanti con il nuovo brano. Voto: 10 e lode. Mr Rain poi presenta Meteoriti ed è uno dei momenti più intensi di Battiti live, il viaggio della musica. Voto: 7. Torna sul palco l’altro finalista di Amici 20, Deddy, che si esibisce con Giove. Il cantante annuncia novità in arrivo per la sua musica, con un nuovo tour e un nuovo materiale. Voto: 9. E’ poi la volta dei Sottotono, fautori del rap made in Italy, che presentano un medley, ovvero Mastroianni e il nuovo singolo Poco male. Spazio poi all’eliminato alle selezioni da LDA ad Amici 21, Berna, che presenta il singolo Re Artù. Voto: 7. E’ poi la volta di Matteo Romano, che incanta il pubblico con l’esibizione di Concedimi e Virale. Voto 7 e mezzo.

Sul palco di Battiti live, il viaggio della musica è poi la volta di Nika Paris & Room9 con un medley dance. Voto: 7. Sul palco del viaggio nel cuore della musica, poi, spazio anche agli ex Dear Jack che tornano con la nuova formazione, Follya, eseguendo Morto per te. “Gli amori fanno dei giri immensi e poi ritornano”, assicura la band. Voto: 8. E’ poi la volta di Cant’ stay away di Darin e Oro di Tecla. Voto ai due artisti: 7. E’ il turno di Riki. L’ex Amici presenta un medley di canzoni, Scusa, Perdo le parole Tremo. “Usciti dal talent si può essere etichettati”, denuncia Riki. Voto alla lotta ai pregiudizi dell’ex Amici: 9.

E il viaggio itinerante nel Mar Mediterraneo si chiude qui. L’appuntamento con Battiti live è fissato per l’estate 2022.











