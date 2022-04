Battiti live, il viaggio della musica/ Pagelle 2a serata: Con Aka7even, Elodie e Irama è estate

Battiti live, il viaggio della musica 2° puntata: il palco s’infiamma con gli Amici di Maria De Filippi

Nella serata dell’11 aprile 2022, su Italia 1, va in onda la seconda diretta di Battiti live, il viaggio della musica, un evento musicale in partnership con Msc crociere, condotto dal duo di conduttori Elenoire Casalegno e Nicolò De Divitiis. Il viaggio nel cuore della musica vede in set-list protagonista un gruppo di ex Amici di Maria De Filippi, che riscalda le temperature, facendole percepire al pubblico spettante come quelle di un’estate in anticipo. Tra questi, il primo ad esibirsi e ad aprire l’evento Battiti live, al nuovo appuntamento tv, è Irama, che in una mise eccentrica e al contempo casual, sul palco, presenta due brani sanremesi, la ballad soul emozionale di Sanremo 2022 Ovunque sarai e la bop energetica elettro, di Sanremo 202, La genesi del tuo colore (Voto: 9, Irama è un animale da palco).

La seconda artista ad esibirsi è l’altra ex Amici, Elodie. Seducente e dal look sbarazzino, la cantante intona il nuovo singolo dance-pop Bagno a mezzanotte e con un tuffo nel passato propone anche il brano sanremese Andromeda, presentato a Sanremo 2020 (Voto 8 e mezzo: Elodie è una vera performer). Il terzo artista ad esibirsi in set-list è Rkomi con il brano Partire da te e un duetto con Dargen D’Amico, l’outsider di Sanremo 2022, sulle note di Maleducata (Voto per Rkomi: 7 e mezzo, bel mood). E’ il turno dell’artista svedese Darin con il brano Can’t stay away, che emoziona il pubblico spettante con il brano pop puro, che ricorda le sonorità più in voga nei primi anni ‘2000. (voto: 7 e mezzo). Poi, spazio a Tommaso Paradiso, ex The Giornalisti, con un medley di successi. Il cantautore romano torna a stregare i fan, eseguendo Felicità put*ana” “Ricordami” “Non avere paura” “Magari no” e infine “Non avere paura”. Poi coglie la palla al balzo per esibire anche il suo ultimo brano intitolato “Tutte le notti”, per la gioia dei supporters. (Voto: 8, W il cantautorato di Paradiso!). Ritorna sul palco la primadonna di Battiti live, il viaggio della musica, Elodie, in duo con Rkomi e sulle note de La coda del diavolo, uno dei pezzi più virali su TikTok del momento. Le atmosfere si fanno roventi, dal momento che il brano parla della storia di due amanti (Voto: 9, che passione sul palco!).

Spazio poi, a Battiti live, a Noemi, che presenta in una ritrovata perfetta forma fisica il brano di Sanremo 2022, Ti amo non lo so dire, seguita da Glicine, presentata a Sanremo 2021. Il momento tv è emozionante, con la cantante che non nasconde di non avere paura delle sue fragilità: “La fragilità è bellissima perché ci rende umani e ci rende disponibili all’incontro con gli altri”. (Voto: 7 e mezzo, il pubblico attende un suo tormentone estivo). E’ il turno di Dargen D’Amico, che torna sul palco, stavolta per presentare il brano esibito per la prima volta a Sanremo 2022, Dove si balla, e il pubblico è in ovazione (Voto: 8 , finalmente si torna a ballare insieme, complice l’allentamento delle restrizioni anti-Coronavirus). Spazio al duo francese francese Ofenbach, a suon del medley di canzoni “Wasted Love”, “Be Mine”, “Hurricane” e “Head Shoulders Knees & Toes”. (Voto 7, il pubblico accoglie i francesi con applausi scroscianti). Si passa a Michele Bravi, che a Battiti live, il viaggio della musica presenta Inverno dei fiori, eseguito per la prima volta a Sanremo 2022, seguito da “Falene”, un brano scritto dall’ex X-factor in collaborazione con Sophie and the Giants (Voto: 8, Michele è un artista a tutto tondo).

Dopo Bravi, è la volta del debutto a Battiti live, il viaggio della musica, di Aka7even. Dopo il successo raggiunto con Loca, canzone tormentone dell’estate 2021, Aka7even propone il medley di canzoni Perfetta così, presentata a Sanremo 2022 e Mi manchi, singolo certificato disco di platino e lanciato ad Amici 20. “Ora mi manca realizzare un disco, ci lavoro da due anni”, è la news che il cantante lancia a Battiti live. (Voto: 10, con Aka7even i social vanno in tilt e il pubblico è in ovazione per lui, anche sui social, dove il cantante riceve gli elogi dei fan). Poi è la volta di Giusy Ferreri, che con il suo inconfondibile graffiato presenta il medley di canzoni “Miele” e il brano “Gli Oasis di una volta” (Voto 7, tra i fan c’è chi si sarebbe aspettato un tormentone estivo). E’ la volta di Ermal Meta, che sceglie di esibirsi sul palco del Battiti Live msc crociere con la sua canzone “Solo se ti fidi di me” del 2018, seguita dal brano “Un altro sole” del suo ultimo disco pubblicato nel 2021 “Tribù urbana”.Aggiunge in set-list il brano “Volevo dirti” tratto dal suo primo disco “Umano” del 2016 (Voto 7, mancano i pezzi pop in set-list). E’ il turno poi dei The Kolors, ex Amici, che intonano un medley di “Pensare male”, “Cabriolet Panorama”, che scatena il pubblico di Battiti live, il viaggio della musica (Voto 9: con The Kolors il mondo è a colori).

I Sottotono, composti dal rapper Tormento e Big Fish, tornano a calcare il palco con l’album “Originali”, portando in tv il brano “Mastroianni”, seguito dal brano “Poco male” (Voto: 7, si attendono grandi novità). Poi è la terza volta sul palco che si esibisce Aka7even, sulle note di “Loca” (Voto: 10, con il tormentone dell’ultima estate 2021, si attende impaziente il nuovo tormentone estivo firmato Aka7even). Rkomi poi segue all’ex Amici, con “Insuperabile” (Voto 7). E’ il turno a Battiti live dei Room9 con Nika Paris con il brano “Without Limits” e le atmosfere si tengono calde (Voto 7 e mezzo). Infine, a chiudere la set-list di Battiti live è dj Topic, che esegue un medley di pezzi dance, tra cui Breaking me (Voto 10 e lode, mancava la musica dance in tv).

