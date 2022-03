Battiti live, Il viaggio della musica/ Scaletta e diretta Italia 1: da Fedez a Irama

Battiti live- Il viaggio della musica parte il 31 marzo 2022 su Italia 1

Ci siamo, l’estate 2022 arriva in anticipo quest’anno con un viaggio nel cuore della musica, ovvero lo spin-off di Battiti live targato Msc Crociere, Battiti live- il viaggio della musica, che apre i battenti in prina serata su Italia 1, in data odierna -31 marzo 2022. Al timone del format musicale che accoglie artisti italiani e stranieri vi è il duo di conduttori formato da Elenoire Casalegno e Nicolò De Divitiis.

Il viaggio itinerante nel cuore della musica è un progetto che vede unire le forze con Battiti live i network radiofonici R101, Radio 105 e Radio Norba, in partnership con Msc crociere, e la crociera in onda a partire da questo giovedì prevede 4 mete, o meglio quattro porti afrodisiaci del Mar Mediterraneo: parliamo di Palermo, Malta, Barcellona e Marsiglia.

La set-list della prima puntata di Battiti-live-il viaggio della musica

La set-list della prima puntata di Battiti live-il viaggio della musica, prevista per il 31 marzo 2022 su Italia 1, accoglie artisti del calibro del rapper Fedez, il trapper reduce da Sanremo 2022 Achille Lauro, l’ex Amici 20 Sangiovanni, la band reduce da Sanremo 2022 La Rappresentante di Lista, e ancora i cantanti di Pastello Bianco, Pinguini tattici nucleari, Kungs, l’outsider di Sanremo 2022, Dargen D’Amico, la band storica vincitrice di Amici The Kolors, l’ex Amici certificato disco di platino con Ovunque sarai di Sanremo 2022, Irama, Sophie and the Giants, Federico Rossi. E ancora: Gué Pequeno, Topic, l’ex Amici 20 Deddy, Berna, Follya. E dulcis-in-fundo, si assisterà al ritorno stellare in tv dei Gemelli Diversi! La band pop-rap degli anni ’90 e 2000, formata in origine da Thema, Strano, Grido e DJ THG, quindi salperà per il viaggio della musica di Battiti live e la gioia dei fedeli fan, che custodiscono gelosamente nel cassetto l’amore per i brani cult della musica italiana realizzati dai 4 componenti storici, come Un attimo ancora, Mary, Un altro ballo, Fotoricordo.

La regia dell’evento musicale nel cuore del Mediterraneo è diretta da Luigi Antonini. “Una nave con gli artisti più amati per attraversare la musica, Battiti live presenta Msc crociere, il viaggio della musica, prossimamente su Italia 1”, preannuncia il promo dell’evento itinerante che approda sulle reti Mediaset.













