Mattia Zenzola nel corpo di ballo a Battiti Live, nel cast ci sono anche la fidanzata Benedetta Vari e l'ex fidanzata Maddalena Svevi.

Da mercoledì 18 giugno 2025 è approdata su Canale 5 la nuova edizione di Battiti Live, noto evento musicale condotto da Ilary Blasi e Alvin, anche Mattia Zenzola fa parte del cast del corpo di ballo. Il talentuoso ballerino si è fatto conoscere dal pubblico grazie alla sua partecipazione ad Amici ed è riuscito a fare breccia nel cuore di moltissime persone che continuano a seguirlo e sostenerlo sui social.

Mattia Zenzola si è ritrovato qualche volta anche al centro del gossip per via della sua sfera sentimentale. Ad Amici si era legato sentimentalmente a Maddalena Svevi, la loro relazione però giunse al capolinea dopo poche settimane e sembra che siano rimasti in buoni rapporti.

Mattia Zenzola approda a Battiti Live, con lui anche la fidanzata Benedetta e l’ex Maddalena

L’ex volto di Amici di Maria De Filippi sta vivendo un’altra incredibile esperienza a Battiti Live e in molti non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che ha scatenato non poca ironia sui social. Di che si tratta? Oltre a Mattia Zenzola tra i professionisti del programma ci sono anche la fidanzata Benedetta Vari e l’ex fidanzata Maddalena Svevi.

Inutile dire che i fan si stanno divertendo a commentare con parole ironiche, tra i tre il rapporto è sereno è c’è qualche rancore? Intanto sembra procedere a gonfie vele la storia d’amore nata tra Mattia Zenzola e Benedetta Vari, i due hanno ufficializzato la loro relazione da qualche settimana. A Verissimo il ballerino ha fatto sapere che si stanno migliorando a vicenda la vita, ha poi detto che la fidanzata è sempre al suo fianco, anche nei momenti difficili. Ha poi aggiunto: “Con lei mi sento me stesso al 100%, a differenza di quanto mi capitava in passato. Auguro a tutti di trovare una persona così”.

