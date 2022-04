Battiti live Msc 2022/ Scaletta e diretta 3a puntata: Gemelli Diversi, Fedez…

Battiti live MSC 2022, il viaggio della musica: appuntamento tv con la musica a Pasquetta

La Pasquetta 2022 diventa un evento musicale in prima serata su Italia 1, in data odierna 18 aprile 2022, con il nuovo appuntamento tv di Battiti live, il viaggio della musica. O meglio, lo spin-off di Battiti live MSC 2022 dedicato alla primavera 2022, che sulle note della musica ci intrattiene nel periodo dell’avvento della stagione estate 2022 e che ha luogo nei principali porti del Mar Mediterraneo. La seconda puntata di Battiti live MSC 2022, il viaggio della musica ha visto tra gli altri artisti partecipanti diversi ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi, tra cui Irama, Elodie, The Kolors. La prima diretta, che ha dato il via al debutto dello spin-off di Battiti live, ha invece visto indiscussi protagonisti i Gemelli diversi nella formazione Thema e Strano, che hanno eseguito un medley dei loro successi per un ritorno in tv in grande stile.

La set-list del nuovo appuntamento tv di Battiti live MSC 2022

Al nuovo appuntamento tv dell’evento itinerante nei principali porti del Mar Mediterraneo, e quindi nel cuore della musica, il viaggio in partnership con Msc crociere che va in onda oggi, sotto la conduzione di Eleonoire Casalegno e Nicoló De Divitiis, è prevista una set-list ricca di performance livfedez, che regalerà al grande pubblico del piccolo schermo emozioni al cardiopalmo, a suon di canzoni e successi nostrani e internazionali.

Battiti live MSC 2022 cantanti della terza puntata

Sul palco del rinnovato evento tv targato Battiti live MSC 2022, infatti, presenzieranno artisti del calibro de La rappresentante di lista con il loro brano virale Ciao Ciao, Achille Lauro con Domenica. Spazio anche a Noemi, Tananai con la sua Sesso occasionale e Fabrizio Moro con Sei tu. Nella set-live di Battiti live, il viaggio della musica, ci saranno anche Fred De Palma, Tommaso Paradiso, Gué Pequeno, Tancredi, Riki e Kungs. E poi ancora spazio anche a Tecla, Federico Rossi, Michele Bravi e i Gemelli Diversi. A completare la scaletta del rinnovato evento musicale, il cantante americano Justin Quiles e il dj austriaco Lum!

