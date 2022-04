Battiti live Msc 2022/ Scaletta e diretta 4a puntata: da Elodie ad Achille Lauro

Battiti live MSC 2022, il viaggio della musica in onda il 25 aprile

Lunedì 25 aprile, in prima serata su Italia 1, Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis tornano sul palco di Battiti live MSC 2022, il viaggio della musica con la quarta puntata. Un nuovo appuntamento che, nel giorno in cui si festeggia il Giorno della Liberazione, regalerà grande musica al pubblico di Italia 1, la rete che sempre più sta puntando su programmi dedicati ai giovani mettendo al centro di tutto la musica.

Anche questa sera, sul palco, saliranno grandi nomi della musica italiana che, in attesa di tornare a fare tour in tutta Italia dopo due anni di stop a causa della pandemia, sono pronti ad incontrare il proprio pubblico su un palco importante come Battiti live MSCC 2022. Quali artisti, dunque, questa sera regaleranno le proprie performance ai telespettatori? Andiamo a vedere tutti i nomi.

Battiti live MSC 2022 cantanti della quarta puntata 25 aprile

Molti artisti seguitissimi sui social e amatissimi dal pubblico saliranno sul palco di Battiti live MSC 2022, il viaggio della musica. Tra i più attesi ci sono sicuramente Elodie Di Patrizi, sempre più sulla cresta dell’onda e in cima alle classifiche italiane e Achille Lauro, attesissimo all’Eurovision Song Contest 2022 come rappresentante di San Marino. Spazio, poi, ad uno degli ultimi artisti nati nella scuola di Maria De Filippi come Sangiovanni.

E ancora: Ofenbach, Annalisa, Matteo Romano, Giusy Ferreri, Aka7even, Sophie and the Giants, Alice Merton, Fred De Palma, Justin Quiles, Mr Rain, Deddy, Sottotono, Berna, Nika Paris & Room9, Follya, Darin, Riki e Tecla.

Come seguire la quarta puntata di Battiti live MSC 2022

Per seguire la quarta serata di Battiti live MSC 2022 basterà sintonizzarsi su Italia 1 a partire dalle 21.20. Oltre alla diretta televisiva, però, come per tutti i programmi Mediaset, anche per il viaggio nella musica con Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis al timone, è prevista la diretta in streaming.

Per seguire la serata in streaming, dunque, basterà collegarsi al sito Mediaset Play che permette anche di recuperare il programma dall’inizio anche a diretta in corso o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi.

