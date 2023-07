Battiti live: pagelle 2a puntata/ Gli ex Amici Wax e The Kolors sorprendono e…

Battiti Live 2023: la seconda puntata vede J-Ax e Fedez riunirsi sul palco e…

La nuova nonché seconda puntata di Battiti live 2023 si registra sul palco made in Puglia e, in un bilancio consuntivo con le pagelle a prima firma di Il sussidiario.net, si apre in un trio d’eccezione. Condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri con la collaborazione di Mariasole Pollio, Battiti live 2023 nella prima-serata dell’11 luglio 2023 ha il via con la performance di Disco Paradise eseguita da Annalisa, Fedez e Articolo 31.

Un trio magico che rende ancora più calde le temperature del viaggio estivo nel cuore della musica, in un abbraccio circolare che coinvolge più generazioni di fruitori di musica. Questo, anche perché il trio di artisti non solo si fonde in un unico candidato al titolo di tormentone, con la #1 del momento nella classifica Earone airplay radio. Fedez e Articolo 31, poi, duettano nel vecchio tormentone Senza Pagare vs T-Pain, mandando in visibilio i rispettivi fandom con l’ufficiale reunion: “è veramente una figata essere qui a Bari e cantare pezzi con i tuoi amici, soprattutto quando si litiga e poi si fa pace”. E Annalisa non resta a guardare: l’ex Amici, sul palco di Bari, esegue inoltre anche il singolo e successo in musica Bellissima, particolarmente amato dal pubblico di Battiti live 2023. Voto: al trio: 9. É poi la volta di Francesca Michielin, che esegue sul palco una performance del nuovo singolo estivo Fulmini addosso. Un brano che, a quanto pare, indipendentemente dal talento musicale della performer non si direbbe tra i brani più gettonati al titolo di tormentone dell’estate. Voto: 5 e mezzo. Sul palco di Battiti live 2023, é poi la volta di un duo inaspettato per molti spettatori e in un’alchimia pop-rock, Francesco Renga e Nek, che eseguono il singolo Il solito lido. Il brano non sarebbe tra i più quotati al titolo di tormentone dell’estate 2023, ma si fa apripista di un progetto musicale interessante del duo pop-rock, anche in previsione dell’uscita di un album. Voto: 7.

É spazio, poi, per l’altra accoppiata, a dir poco vincente, quella formata dai due artisti reduci dalla competizione di Sanremo 2023, si tratta di Elodie e Marco Mengoni che si fondono nell’alchimia magica di Pazza musica. Il duo ricorda che non si é mai davvero soli se ci si lascia accompagnare dalla buona musica made in Italy. E Marco lo rimarca, proponendo anche la canzone vincitrice di Sanremo 2023, Due vite. Voto: 9. Sul palco di Bari é poi la volta di un super Medley di successi di Elettra Lamborghini, con tanto di performance coreografata. La twerker-queen si impone tra le candidate al titolo di reginetta dell’estate, complice l’iconico trend lanciato su TikTok sulle note del singolo estivo, Mani in alto. Anche se aleggia della nostalgia al ricordo del vecchio successo international Pem Pem. Voto: 10-. Spazio anche per Mr Rain, tra gli outsider di Sanremo 2023, che propone sul palco pugliese la canzone sanremese Supereroi e il duetto in formato singolo con l’ex Amici 20, Sangiovanni, ossia La fine del mondo. La proposta musicale del cantautore, anche in duo con l’ex Amici, non solo culla la Generazione zeta ma al contempo abbraccia più generazioni di artisti e fruitori di musica. Voto: 8.

A Battiti live sorprendono, tra gli ex Amici di Maria De Filippi, Wax e The Kolors

Rocco Hunt, in rappresentanza del Sud Italia, duetta con Elettra Lamborghini sulle note di Caramello, e decide di non risparmiarsi neanche in un assolo sulle note di Non litighiamo più. Voto: 7 e mezzo. Ernia, poi, si esibisce sulle note di una delle canzoni più apprezzate dalla Gen Z, Bella fregatura. Voto: 7. Ed é il momento del dj-set condotto dal dj italiano più apprezzato su scala globale, in particolare sulla piattaforma di streaming Spotify Global, si tratta dell’artista di Blue e membro storico degli Eiffel 65, Gabry Ponte. Voto: 10.

É poi la volta di LP, che propone i singoli Golden e Lost on you. Voto: 6. L’altro duo di Battiti live 2023 é formato da Piero Pelù in coppia con Alborosie, sulle note di Musica libera. Di certo una bella scoperta. Voto: 7 e mezzo. Wayne sulle note di Veleno di vipera e l’ex Amici 22 Federica con Fulmini sono tra le giovani proposte musicali estive più interessanti. Voto: 7. Il biondo Federico Rossi, anche al netto dell’altro ex Benji e Fede sa farsi valere, con Maledetto mare. Voto: 9. E se Levante propone Canzone d’estate, l’ex Amici Gaia Gozzi schiera i singoli Chega ed Estasi. Voto: 7 e mezzo.

Sul palco di Battiti live arriva anche il terzo classificato alla finale di Amici 22, Wax, che con il brano candidato al titolo di tormentone dell’estate, Anni ’70, si impone tra i cantautori più iconici e creativi del momento, per scrittura e staging musicali. Voto: 10. Ma é la band ex Amici Stash Fiordispino & The Kolors a primeggiare sul palco di Battiti live, in un sorprendente singolo estivo, che sembra imporsi come l’indiscusso tormentone dell’estate 2023: é uno dei video più riprodotti su YouTube Italia, tra le canzoni più ascoltate su Spotify Italia nonché tra le più radiofoniche con una #1 nella classifica dei passaggi alle radio, Earone airplay radio: ItaloDisco. Voto: 10 e lode.

Nel frattempo, intanto, fa rumore via social l’annuncio di LDA…











