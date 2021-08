Battiti Live, pagelle 4a puntata/ Clementino in mezzo ai fan in deliro con freestyle

Partiamo dalla fine per le pagelle della quarta puntata di Battiti Live 2021. Ovvero dallo spumeggiante freestyle di Clementino e dalla sua dedica ai fan con ‘Sei la cosa più bella che ho’. Non una sviolinata, piuttosto un gesto genuino che ha chiuso in bellezza la serata. Ne avevamo davvero bisogno, soprattutto dopo l’esibizione trash di Giacomo Urtis con il brano Gossip. Voto 7 a Clementino, 2 ad Urtis che può generosamente salire a 3 o a 4 per simpatia. Ma se parliamo di musica, anche leggera, no, non ci siamo. Sufficienza (6) piena per Ernia, che col suo Superclassico è una garanzia. Federico Rossi invece porta energia e freschezza sul palco, benché non sia perfetto in versione live. Sempre meglio che andare in playback: voto 6,5. Stesso voto anche per Annalisa, che si esibisce da Grottaglie on the road. Si sale di mezzo punto con Noemi (7) per la sua riuscitissima operazione nostalgia con Vuoto a Perdere.

BRACO E LUNA A BATTITI LIVE/ La Melis da X Factor alla hit: "Canzone da brividi"

Battiti Live 2021, pagelle quarta puntata: top e flop della serata ad Otranto

Boomdabash e Baby K non lasciano il segno, anche se tutto sommato sono sempre piacevoli e la loro musica risulti molto estiva (5,5). Deddy ci piace, con la sua leggerezza ed il suo stile. Deve prendere confidenza col palco, ma avrà modo di farlo e crescere ancora (voto 6,5). The Kolors super con un medley incandescente, l’energia di Stash è palpabile. A tratti trasforma l’Arena di Otranto in una piccola grande discoteca. Voto 7 per l’intensità sul palco. Pollice insù per Elettra Lamborghini, una delle prime ad esibirsi in questa quarta puntata di Battiti Live 2021. Elettra e la musica non sembrano proprio due mondi affini, ma è innegabile che a suo modo si sia ritagliata un suo stile tra twerk e pistoleri. Il suo medley è orecchiabile e in una serata all’insegna della leggerezza si fa anche apprezzare. Voto 6.

LEGGI ANCHE:

Clementino a Battiti Live 2021/ Sorpresa con Rocco Hunt: "Il primo a credere in me"BATTITI LIVE 2021/ Diretta e scaletta Italia1: Clementino tra la folla (4a puntata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA