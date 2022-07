Battiti Live tappa Gallipoli 3 luglio 2022/ Diretta streaming e scaletta

Battiti Live, tappa Gallipoli 3 luglio 2022: quali artisti saliranno sul palco?

Battiti Live replica. L’evento musicale estivo condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri farà anche questa sera tappa a Gallipoli. Le puntate registrate andranno poi in onda in prima serata su Italia 1 dal 5 luglio. Tanti gli artisti che si esibiranno nel corso dell’evento, da Fedez a Francesco Gabbani, Dargen D’Amico, Malika Ayane. Questa sera a salire sul palco di Battiti Live arriveranno Elodie, La Rappresentante di Lista, Raf, Sottotono, Carl Brave, Noemi, Michele Bravi, Francesca Michielin, The Kolors, Rkomi, Kayma, Aka 7Even, Gemelli Diversi, Alvaro Soler, Fedez, Mara Sattei, Tananai, Dargen D’Amico, Gabry Ponte, Follya, Erwin, Anna, Lazza, Rocco Hunt, Ana Mena, Sissi, Andrea Damante, Topic, Il Tre. On the road, Baby K da Francavilla Fontana (Brindisi) e Alex da Manfredonia (Foggia).

I Camaleonti, chi sono/ Dalle origini al successo della band del beat italiano

Il Radio Norba Cornetto Battiti Live è un evento in partnership con importantissimi brand internazionali: Cornetto Algida è title sponsor dello show per il secondo anno consecutivo, Tim è il main sponsor; gold sponsor e fornitore tecnico ufficiale Givova ed ancora Chupa Chups e la startup Spiagge.it. Come sempre da vent’anni, anche quest’anno l’ingresso al Radio Norba Cornetto Battiti Live è gratuito.

Tonino Cripezzi, come è morto leader dei Camaleonti/ Malore in hotel dopo un concerto

Battiti Live, le tappe dell’evento musicale dell’estate: dopo Gallipoli…

Secondo grande appuntamento con Battiti Live oggi, domenica 3 luglio, nell’area portuale di Gallipoli. La città si è preparata a questo importante evento e il sindaco della città si è detto soddisfatto per il fatto che Gallipoli sia tornata ad essere la regina dell’estate italiana: “La città è lieta e onorata di ospitare Battiti, l’evento musicale più importante d’Italia. La cornice è straordinaria e rende onore al Salento, al nostro Sud, e mette insieme la bellezza storico paesaggistica con la bellezza della musica”, ha dichiarato.

BATTITI LIVE 2022 TAPPA GALLIPOLI 2 LUGLIO/ Diretta streaming e scaletta: LDA coi fan

L’evento torna alla sua forma itinerante nelle piazze di Puglia. Bari, Gallipoli e Trani sono le tre città che ospiteranno le cinque tappe dello show della radio del sud. Battiti Live è partito lo scorso 17 giugno da Bari per poi proseguire a Gallipoli. Domenica 10 luglio il gran finale da Trani. Radio Norba Cornetto Battiti Live sarà trasmesso su Italia 1: saranno sei le puntate in onda tra luglio ed agosto. La prima puntata andrà in onda martedì 5 luglio. Oltre ad Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, ci sarà Maria Sole Pollio che avrà il compito di accogliere il pubblico presente nelle piazze.

Battiti Live 2022, dove seguire il concerto in streaming?

L’ingresso a Battiti Live 2022 è gratuito. È possibile seguire l’evento in diretta su Radio Norba e Telenorba a partire dalle ore 21, mentre prossimamente arriverà su Italia 1.











© RIPRODUZIONE RISERVATA