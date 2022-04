Battiti Live, Viaggio nella musica, 2a puntata/ Diretta e scaletta: da Irama a Tommaso Paradiso

Battiti Live MSC, Viaggio nella musica: anticipazioni e diretta 11 aprile

Lunedì 11 aprile, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con la musica. Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis tornano a condurre una nuova serata di Battiti Live MSC Il viaggio della musica. Con loro, esattamente come nella versione estiva di Battiti Live ci sarà Maria Sole Pollio che porrà agli artisti sul palco le domande del pubblico. Dopo aver convinto il giovane pubblico di Italia 1, Elenoire Casalegno e Nicolò De Devitiis sono pronti a regalare un’altra serata di musica e divertimento ai telespettatori. “Ci vediamo stasera alle 21:15 su Italia1 per la 2ª puntata de Il viaggio della musica”, ha scritto l’inviato delle Iene.

Per la nuova coppia di conduttori, quella di questa sera, sarà una sfida importante dovendo sfidare l’Isola dei Famosi 2022 di Ilary Blasi e la fiction “Nero a metà” con Claudio Amendola, in onda su Raiuno. Riusciranno a portare a casa ascolti importanti? Ad aiutarli, naturalmente, ci saranno i grandi artisti della musica italiana che si alterneranno sul palco.

I cantanti di Battiti live MSC, Viaggio nella musica dell’11 aprile

Quali cantanti scalderanno il palco di Battiti Live MSC Viaggio nella musica nel corso della serata in onda questa sera? Quali canzoni regaleranno momenti di spensieratezza e leggerezza al pubblico di Italia 1? Sono tanti i nomi della musica italiana, tra i più amati dal pubblico di diverse generazioni, che regaleranno grandi emozioni. Sul palco, così, si alterneranno i seguenti artisti:

Aka7even, Dargen D’Amico, Darin, Elodie, Ermal Meta, Giusy Ferreri, Irama, Michele Bravi, Nika Paris + Room9, Noemi, Ofenbach, Rkomi, Sottotono, The Kolors, Tommaso Paradiso e Topic.

Come vedere in streaming la seconda puntata di Battiti live MSC, Viaggio nella musica

La seconda puntata di Battiti Live MSC Viaggio nella musica potrà essere seguita in televisione sintonizzandosi su Italia 1 a partire dalle 21.20 e in diretta streaming collegandosi al sito Mediaset Play o scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi. La seconda puntata de Il viaggio nella musica, inoltre, sempre attraverso Mediaset Play, è possibile seguirla in qualsiasi momento anche nei prossimi giorni. Tutto, dunque, è pronto per una grande serata di musica e di divertimento per i telespettatori di Italia 1.

