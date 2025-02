Il testo Battito di Fedez affronta un tema importante a Sanremo 2025, come quello della salute mentale. Il rapper, in gara per la seconda volta a Sanremo 2025, questa volta ha deciso di puntare su una canzone autobiografica che però potrebbe essere oscurata gossip scoppiato in questi ultimi giorni per le rivelazioni di Fabrizio Corona sulla ex amante Angelina Montini e i tradimenti della ex moglie Chiara Ferragni.

“BATTITO”, TESTO COMPLETO CANZONE FEDEZ A SANREMO 2025

Il testo “Battito” di Fedez a Sanremo 2025 parla del male di vivere contro cui il rapper ha dovuto lottare spesso negli ultimi anni. Un testo in cui il rapper ha parlato di ansia, dolore, ma anche di paranoie con tanto di riferimenti chiari al male che la donna amata fa alla sua vita (Ti porterei in terapia. Solo per farti capire, il male che fai).

Non solo, Fedez nomina anche dei farmaci come “Fluoxetina” fino all’omaggio a Mary Poppins quando canta “basta un po’ di zucchero e va giù pure il cianuro”. Una canzone in cui il rapper canta un amore velenoso e distruttivo. Ecco il testo completo di Battito.