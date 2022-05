Battleship/ Su Italia 1 il film con Rihanna che interpreta Raikes

Battleship, film di Italia 1 diretto da Peter Berg

Battleship sarà trasmesso oggi, domenica 8 maggio, su Italia 1 a partire dalle 21.20. Si tratta di un film di fantascienza distribuito da Universal Pictures e prodotto Battleship Delta Productions, Film 44, Hasbro. La regia è di Peter Berg, in 32 anni di carriera ha diretto venticinque film e tre serie televisive.

Il protagonista principale è Liam Neeson, in 42 anni di carriera ha interpretato 77 film. Nel 1996 al Festival di Venezia vince il Premio Coppa Volpi come migliore attore protagonista per Michael Collins. La protagonista femminile è Brooklyn Decker, in cinque anni di carriera ha interpretato 4 film e 2 serie televisive. Il cast è arricchito dalla presenza della cantante e attrice Rihanna che interpreta Raikes. L’artista in otto anni di carriera ha recitato in 6 film, il più recente è Ocean’s 8 il sequel di Ocean’s Eleven.

Battleship, la trama del film: raggiungere il Pianeta G

Soffermiamoci sulla trama di Battleship. La Nasa approva il “Progetto Beacon” allo scopo di raggiungere lo sconosciuto Pianeta G e studiarlo a fondo, fino a scoprire se vivono altri esseri viventi che possano assomigliare all’essere umano. Trascorso qualche anno la razza aliena che popola in Pianeta G, manda sulla Terra alcune navicelle per constatare se ci sono i presupposti per insediare alcune basi e invadere il pianeta. Mentre stanno uscendo dall’orbita per atterrare sulla Terra le cinque navi stellari si scontrano con un satellite e il loro sistema radio va fuori uso.

Per rimediare al danno subito decidono di dirigersi nel centro di comando del “Progetto Beacon” e produrre un campo magnetico attorno alle isole facendo scendere tre navi da guerra. Mentre l’operazione viene avviata, nello stesso posto ci sono altre navi militari americane che stanno facendo esercitazioni in mare. Tra queste imbarcazioni c’è quella comandata dal marine Alex Hopper interpretato dall’attore Taylor Kitsh che dovrà tenere a bada gli alieni che con ogni mezzo cercheranno di comunicare al loro pianeta quali sono le giuste coordinate per procedere a una probabile invasione.

L’impresa non sarà facile, se da una parte la flotta nemica è equipaggiata con i più tecnologici strumenti di guerriglia, dall’altra i marines non sono da meno e per sconfiggere il nemico useranno tutte le armi disponibili. Il compito sarà arduo: sgominare l’alieno e salvare il pianeta Terra dall’attacco degli extraterrestri.

Il video del trailer “Battleship”













