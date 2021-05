Battleship/ Video, su Italia 1 il film con Taylor Kitsch (oggi, 30 maggio 2021)

Battleship va in onda su Italia 1 in prima serata oggi, 30 maggio 2021. La rete giovanile del Biscione milanese propone il film del regista Peter Berg, uscito nel 2012. Nel cast compaiono Taylor Kitsch, Alexander Skarsgard e la pop star di fama internazionale Rihanna. Il film è un prodotto commerciale di basso livello anche se c’è da dire che non si può assolutamente negare che sia guardabile e godibile. Viene curato infatti soprattutto sotto diversi punti di vista intelligenti per favorire l’attenzione del pubblico medio. Sarà dunque probabilmente un film molto seguito nella prima serata di oggi.

Battleship, la trama del film

Il film Battleship è ambientato nel 2005. La NASA è alle prese con il varo del Progetto Beacon, tramite il quale punta a trovare un punto di contatto con il pianeta più vicino alla Terra in grado di ospitare le forme di vita. Il pianeta individuato è il Pianeta G, che potrebbe essere abitato da una razza dotata di intelletto. Nel 2021, ben sette anni più tardi, la Terra viene visitata da una delegazione composta da cinque astronavi proveniente dal Pianeta G. L’obiettivo della razza aliena è pianificare un’invasione del nostro pianeta.

Per soggiogare l’umanità, gli alieni devono riuscire a far in modo di arrivare dal proprio pianeta centinaia di alieni, che vogliono schiavizzare gli esseri umani. Il compito di impedire la sottomissione della razza umana agli alieni del Pianeta G viene affidata a tre navi da guerra terrestri: la USS Sampson, la USS John Paul Jones, e la giapponese Myoko. L’obiettivo delle tre navi e dei relativi equipaggi è quello di impedire al nemico di mettersi in contatto con il proprio pianeta natale e far approdare i propri conterranei.

