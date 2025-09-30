La visita di mons. Baturi in Terra Santa e l'annuncio sul prossimo ospedale a Gaza: gli aiuti della Chiesa e la gratitudine del Card. Pizzaballa

LA VISITA DEL SEGRETARIO GENERALE CEI IN TERRA SANTA: L’ANNUNCIO SULL’OSPEDALE A GAZA

Dal 27 settembre fino ad oggi, una tre giorni di visita alla Terra Santa con un annuncio importante sull’apertura di un prossimo ospedale a Gaza: questo e molto altro è emerso nel viaggio del segretario generale CEI, Mons. Giuseppe Baturi, presso le aree più delicate del mondo nel Medio Oriente sempre più in fiamme.

Mentre la Croce Rossa e la Chiesa Cattolica restano tra i pochissimi soggetti ancora in grado di portare aiuti e speranza all’interno e fuori dalla Striscia di Gaza, lo scenario tra Israele e Hamas si fa sempre più pesante, con l’aggiunta del “caos Flottilla” che ha visto ancora una volta la Chiesa tentare di costruire un canale di dialogo (come richiesto di continuo su tutti i fronti da Papa Leone XIV).

L’annuncio dell’apertura di un progetto per un nuovo ospedale a Gaza viene salutato con forte gratitudine dal Patriarca latino di Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa: «in momento di abbandono e solitudine, è importante la presenza e la vicinanza della Chiesa italiana», ha detto il prelato durante l’ultimo giorno di visita di monsignor Baturi. La vicinanza è sempre più reale tra la CEI, le Diocesi e la Terra Santa con il Patriarcato gestito da Pizzaballa: «giornate di condivisioni sempre utili», ha commentato il segretario generale dei vescovi italiani salutando il cardinale.

«Condividiamo la fede nella speranza di un mondo migliore», incarnato dalla parola e la testimonianza di Gesù, contro ogni indegna violenza che calpesta anche oggi «la dignità dell’uomo»: per Mons. Baturi è necessario che subito venga fermato il conflitto in Medio Oriente, ma la denuncia si allarga alla richiesta di liberare gli ostaggi israeliani e cessare gli attacchi contro la popolazione civile. È ancora il segretario generale della CEI ad annunciare la volontà della Chiesa italiana di unire la vicinanza a gesti concreti, come appunto la collaborazione con il Patriarcato di Gerusalemme per l’apertura di un nuovo grande ospedale all’interno della Striscia.

LA SPERANZA NELL’ABBANDONO: IL RUOLO DELLA CHIESA E LA GRATITUDINE DI PIZZABALLA

Come sottolinea ancora la Conferenza Episcopale Italiana al termine della visita di Mons. Baturi in Terra Santa, il problema sanitario a Gaza è tutt’altro che minimale e vede la Chiesa in primissima linea per provare ad aiutare tanto la popolazione quanto le istituzioni locali. La CEI assieme al Patriarca Pizzaballa e ai suoi collaboratori, intendono farsi carico di questo nuovo ospedale per aiutare le famiglie e tutti coloro che ne avranno bisogno.

Non solo, è ancora monsignor Baturi a rilevare l’intento di proseguire gli aiuti con la Terra Santa per affrontare i bisogni alimentari, la ricostruzione delle case e la grande necessità di riportare ambienti scolastici e istruzione nella prossima comunità che andrà a costituirsi dopo la fine della guerra, con la speranza che i “venti di pace” possano finalmente divenire conferma e realtà.

«Vogliamo essere con queste comunità, con questa Chiesa, in un’amicizia di fede e di operatività», ha detto il segretario dei vescovi italiani, inviato dal Cardinale Zuppi per mantenere saldo il dialogo e la collaborazione con le realtà bisognose dentro e fuori la Striscia. Rinnovato l’invito a riportare i pellegrini in Terra Santa nel breve tempo, anche come spirito di legame con le comunità locali bisognose di riprendere a vivere.

Come ha ribadito anche il cardinale Pizzaballa, ringraziando gli aiuti della Chiesa italiana, gesti come questi confermano la necessità di una speranza continua, di una presenza che costruisce “unità” anche all’interno di periodi buissimi come quelli attuali. In momenti come questi di grande sofferenza e dolore serve «avere qualcuno vicino che ti sostenga e ti aiuti», e Alloa davvero tutto può diventare segno di speranza, conclude il Patriarca latino di Gerusalemme.