Chiesa chiamata a costruire la pace aiutando l'umanità: Baturi (segretario CEI) sulle richieste del Papa. Il plauso al Governo per norme sulla famiglia

LA CHIESA AL SERVIZIO DELLA PACE: LA SEQUELA ALLA PROPOSTA DI PAPA LEONE XIV

La Chiesa italiana, e in generale la grande Chiesa Cattolica del Signore, è chiamata oggi come non mai a costruire un’autentica pace fraterna: lo richiama in ogni discorso ormai Papa Leone XIV, ed è quanto sottolineato dal segretario della CEI, l’arcivescovo di Cagliari mons. Giuseppe Baturi, in una lunga intervista oggi ad “Avvenire”. Le comunità cristiane sono sempre più preoccupate per quanto avviene nel mondo, così come per la quotidianità sociale tra gli innumerevoli problemi di lavoro e sicurezza: preoccupa poi molto la corsa agli armamenti, che purtroppo coinvolge la stessa Europa con il piano di riarmo messo in campo dalla Commissione UE.

Secondo Baturi, la preoccupazione è molta specie perché «non si compiono in maniera adeguata sforzi sul versante del dialogo e della diplomazia»: dall’Ucraina alla Terra Santa fino alle altre parti del mondo in guerra, occorre recuperare quanto prima il rispetto della dignità umana, condizione secondo il segretario dei vescovi italiani «ineliminabile in quanto nessuna persona deve essere pedina di un progetto di potere».

Il Papa, non da oggi, chiede a tutti – vescovi, laici, famiglie e quant’altro – di costruire «la pace», su più livelli: con la preghiera, con la denuncia di tutto ciò che è male e contro la libertà umana, e anche come «aiuto umanitario di chi è coinvolto nei conflitti, così come avviene «nei tanti progetti CEI finanziati dall’8xmille».

In particolare alla Chiesa italiana, Papa Leone XIV chiede di essere costante «scuola di pace nei territori», luogo di ricomposizione delle varie ferite per poter riunire come autentica missione cristiana: secondo mons. Baturi, è proprio attraverso l’unità delle Chiese in Italia, secondo le varie sensibilità e carismi, che si può sostenere attivamente la società civile così tormentata dai tempi contemporanei.

MONS. BATURI, VICEPRESIDENTE CEI: “DARE CASA PER IL DIALOGO DEI CATTOLICI IN POLITICA. PROMOSSO IL GOVERNO SULLE FAMIGLIE

Non manca un riferimento presente sul fronte dell’impegno cattolico in politica, in particolare dopo il rinnovato dialogo che lo stesso Presidente della CEI, cardinale Zuppi, ha recentemente valorizzato: «L’impegno dei cattolici è un tema che vede anche la concorrenza di identità plurali». L’impegno della Chiesa è di duplice finalità, in quanto serve sia educare ad un’azione coerente col Vangelo di Cristo, ma costruendo d’altro canto anche un coerente pluralismo che impedisce lo sviluppo di odio e prevaricazione.

In poche parole, afferma il segretario della CEI ad Avvenire, la Chiesa richiede una “casa” in cui siano possibili il dialogo e la convergenza massima sui progetti per il bene della società e dello stesso sistema Paese: nessun “partito unico” ma un luogo, delle occasioni, dove poter dialogare francamente e attivamente, tenendo fede ai perni come la solidarietà, la sussidiarietà e l’attenzione agli ultimi, come le famiglie.

Lodevole e promosso l’impegno mostrato dal Governo Meloni nelle prime anticipazioni emerse sulla Manovra durante l’ultimo Meeting di Rimini: qualora si rimette al centro la famiglia è sempre un’occasione «decisiva», chiosa monsignor Baturi: solidarietà e welfare sono da garantire sempre, investendo sulla famiglia non è solo degno e sacrosanto ma ha una conseguenza positiva per l’intero sviluppo sociale. In tal senso il segretario della Conferenza Episcopale Italiana «incoraggia sempre l’iniziativa» di Governi che prediligono gli interventi a favore di famiglie e imprese.