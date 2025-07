A Quarta repubblica novità sul caso Bayesian: cos'è successo al superyacht e le ultime novità dall'indagine penale della procura di Termini Imerese

Prosegue il lungo e complesso lavoro di indagine per capire cosa sia veramente successo al superyacht a vela chiamato Bayesian, tragicamente naufragato poco meno di un anno fa al largo delle coste siciliane, cagionando la morte di 7 delle 22 persone che si trovavano a bordo: il caso questa sera tornerà protagonista della diretta di Quarta repubblica che promette di avere in mano una serie di “testimonianze inedite” che potrebbero riscrivere la storia del veliero.

Partendo dal principio – mentre siamo, ovviamente, in attesa delle presunte novità -, è utile ricordare che del Bayesian si parla ormai insistentemente dallo scorso 19 agosto del 2024: quella sera, infatti, il superyacht si trovava al largo del comune siciliano di Ponticello quando per ragioni ancora da appurare è tragicamente affondato, calando a picco nel buio nelle acque notturne, lasciando dietro di sé tanti (troppi) dubbi.

Complessivamente a bordo del Bayesian si trovavano, appunto, 22 persone e sette di loro non riuscirono a mettersi in salvo prima del completo affondamento dell’imbarcazione: tra queste ultime c’erano il magnate britannico Mike Lynch e la figlia 18enne Hannah, il cuoco di bordo – unico membro dell’equipaggio deceduto – Recaldo Thomase, due cittadini britannici (i coniugi Jonathan e Judy Bloomer) e due cittadini statunitensi (i coniugi Chris e Neda Morvillo), i cui corpi furono recuperati dopo 4 giorni di ricerche.

Lo scontro sulle responsabilità sul naufragio del Bayesian: la tesi della procura e quella della britannica MAIB

Come dicevamo, dopo poco meno di un anno resta ancora completamente un’incognita cosa sia effettivamente successo al Bayesian con una doppia inchiesta che sta cercando di appurare la verità e le responsabilità: da un lato, infatti, ci sono gli inquirenti italiani della procura di Termini Imerese che stanno conducendo un’inchiesta penale che vede indagati James Cutfield, Tim Parker Eaton e Matthew Griffiths (rispettivamente il capitano, l’ufficiale di macchina e il marinaio di guardia quella notte); mentre dall’altra parte indaga dal punto di vista tecnico anche l’ente britannico Marine Accident Investigation Brand (MAIB).

Le due indagini attualmente stanno procedendo su binari differenti, con la procura italiana che crede piuttosto fermamente all’idea che dietro all’affondamento del Bayesian ci siano stati un tragica serie di errori umani: l’ultima novità del fascicolo (per ora segretissimo) sembra aver appurato che quella sera, prima dell’affondamento, “il momento raddrizzante e la stabilità in allagamento erano già compromessi”; oppure, in altre parole, che lo scafo fosse già inclinato e avesse già imbarcato acqua “prima della tempesta”.

D’altra parte, l’indagine avviata dai tecnici britannici – e che si basa solamente sulle testimonianze da parte dei sopravvissuti, senza aver mai ottenuto accesso alle carte della procura di Termini Imerese -, sembra avvalorare l’idea che il Bayesian sia affondato a causa delle sue pessime condizioni tecniche; smentendo l’idea che ci sia una qualche colpa imputabile all’equipaggio che – a loro avviso – avrebbe fatto tutto il possibile per portare in salvo le persone che si trovavano a bordo.