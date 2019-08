Bayram Tutumlu “AS Roma? Un triangolo vuole rovinare la società”/ La rivelazione choc

L’ambiente della Roma è scosso nelle ultime ore dalle accuse dell’influente operatore di mercato turco Bayram Tutumlu, amico tra l’altro dell’ex direttore sportivo Monchi e pedina fondamentale nell’arrivo di Cengiz Under e Robin Olsen alla Roma. Tutumlu dunque aveva un ottimo feeling con l’ex d.s., mentre adesso la situazione è molto cambiata con l’arrivo di Gianluca Petrachi nel ruolo che fu del dirigente spagnolo. Tutumlu evidentemente non gradisce il nuovo corso della Roma e ha esplicato la propria opinione con una serie di messaggi su Twitter, di cui quello che colpisce maggiormente l’attenzione è quello più misterioso: “Presto i tifosi giallorossi conosceranno il triangolo che vuole rovinare la Roma”, paventando dunque un futuro tutt’altro che positivo per la società giallorossa.

AS ROMA, GLI ATTACCHI DI BAYRAM TUTUMLU

Uno dei soggetti degli attacchi di Tutumlu alla Roma è sicuramente Franco Baldini, consulente del presidente giallorosso James Pallotta: “Perché Baldini non va mai nella Capitale a vedere le partite della Roma?“, è il messaggio che gli rivolge Tutumlu. Più “normali” possono invece essere considerati gli altri messaggi su Twitter di Bayram Tutumlu, perché in questi casi rientriamo nelle normali dinamiche di mercato tra un operatore che aveva feeling con la precedente dirigenza una volta che gli orientamenti della società cambiano. Tutumlu batte il tasto soprattutto sulla situazione di Olsen: “Per colpa della Roma e di Petrachi Olsen resta a Roma. Petrachi, chi sono questi agenti segreti che volevi pagare 200mila euro? Perché non dici i loro nomi?”, con riferimento al mancato trasferimento al Montpellier. Infine, una stoccata anche su Pau Lopez, erede di Olsen come portiere titolare dei giallorossi: “Conosco bene il mercato spagnolo, Pau non può costare più di 8 milioni”.

