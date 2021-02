Bayside School, orge e droghe sul set/ Rivelazioni choc di Dustin Diamond

Dustin Diamond è morto il 1° febbraio 2021, all’età di 44 anni, per un tumore. L’attore era diventata famoso interpretato il personaggio di Screech nella celebre serie tv “Bayside School” (titolo originale “Saved by the Bell”). Nel 2009 Diamond aveva racconto nel libro “Behind the bell” aneddoti e racconti dal dietro le quinte della serie, parlando di orge e droghe. “Era più o meno una gigantesca orgia a cui tutti erano invitati”, così l’attore ha descritto l’atmosfera sul set, dove era frequente il consumo di marijuana.

Nel libro si parlava anche degli altri protagonisti: Mario Lopez, che in “Bayside School” era Slater, sarebbe stato un violento e avrebbe addirittura molestato una ragazza, pagata dalla NBC per non parlare; Tiffani-Amber Thiessen, la bellissima Kelly Kapowski, avrebbe avuto un affaire con lo stesso Lopez e anche che con il protagonista Mark-Paul Gosselaar, condividendo entrambi con Elizabeth Berkley, l’attrice che interpretava Jessie Spano. Lark Voorhies, che interpretava Lisa Turtle, sembra abbia avuto un rapporto a tre con Lopez e Gosselaar.

Dustin Diamond: accuse pesanti alla serie “Bayside School”

Stando al libro Mark-Paul Gosselaar, il protagonista Zack Morris, assumeva steroidi per apparire più forzuto e bello. Le accuse di Diamond erano rivolte anche al produttore esecutivo di “Bayside School“, Peter Engel, che avrebbe avuto frequenti rapporti sessuali con Tiffani-Amber Thiessen e Mark-Paul Gosselaar. Lo stesso Diamond aveva iniziato una relazione con la responsabile del palinsesto per i bambini della NBC, che era più grande di lui di 18 anni. Il libro “Behind the bell” fu molto criticato dagli altri protagonisti del cast, Gosselaar in primis. Successivamente Diamond aveva contestato al ghostwriter del libro di avere inventato alcune parti.



